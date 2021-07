Galaxy Tab S7 FE : en précommande, la tablette Samsung est déjà à -50%

La sortie de la nouvelle tablette Samsung Galaxy S7 FE est un événement exceptionnel. Vous pouvez profiter d'une tonne de bonus qui vous permet de baisser le prix réel de la tablette de manière drastique. Foncez, cette offre ne se présentera pas longtemps.

Pour la sortie de sa nouvelle tablette Galaxy Tab S7 FE, Samsung voit les choses en grand. La marque dévoile une offre de précommande surprenante et très généreuse. Le coréen a pris l’habitude ces dernières années d’avoir des offres de lancement toujours très compétitives. Si vous cherchez une tablette qui soit premium, il ne faut pas attendre.

En prenant la tablette Galaxy Tab S7 FE en précommande, vous profitez des Galaxy Buds Live ou d’un Book Cover Keyboard offerts à l’achat. Samsung ajoute aussi une ODR de 100€, un bonus reprise de 50€ ou encore 5% de remise via ses points Samsung Rewards. Au final, cette nouvelle tablette voit son prix chuter en flèche pour ses débuts. Le montant de ces avantages s’élève à 382€, en sachant que le prix de la tablette est de 669€.

Quelles nouveautés pour la Galaxy Tab S7 FE ?

Comme son nom l’indique, la tablette Galaxy Tab S7 FE fait partie de la gamme “FE” de Samsung, un modèle spécial Fan Edition. Cette nouvelle édition est proche de la Galaxy Tab S7+ sur la partie visuelle, mais les caractéristiques techniques sont moins premium. C’est un modèle qui est toutefois nettement moins cher et qui rend le produit plus abordable.

Dans un premier temps, la marque vous offre les Galaxy Buds Live (169 euros) ou un Book Cover Keyboard (199 euros) pour l’achat d’une Galaxy Tab S7 FE. Les Galaxy Buds Live se présentent comme une paire d’écouteurs sans fil, ils bénéficient de la réduction de bruit active et d’une autonomie de 21 heures. De son coté, le Book cover keyboard est un outil pour votre tablette qui fait aussi bien office de housse de protection que de clavier, parfait si vous souhaitez travailler depuis l’appareil.

Sinon, Samsung vous donne aussi droit à une belle offre de remboursement qui monte jusqu’à 100 euros si vous prenez la tablette Galaxy Tab S7 FE sur le site officiel pendant les précommandes. Celle-ci est accessible directement sur le site officiel, il suffit de remplir la demande pour en bénéficier. Vous avez également droit à 50 euros de bonus à la reprise de votre appareil actuel, un montant qui s’ajoute à la somme de base. Il peut vite aller assez haut si votre tablette est récente, c’est également une belle économie immédiate. Enfin, vous cumulez 5% en points Samsung Rewards en prenant la nouvelle Galaxy Tab S7 FE, ce qui vous permet de faire des économies sur de futurs accessoires ou autres.

Tous ces avantages sont une excellente occasion d’économiser sur la tablette Galaxy Tab S7 FE durant cette phase de précommande. En cumulant tous ces bonus, le prix réel de la tablette Samsung ne serait donc que de 286 euros. C’est donc quasiment moitié prix par rapport à son prix de départ.

La Galaxy Tab S7 FE, nouvelle tablette abordable de Samsung

Nouveau modèle de la gamme, la tablette Galaxy Tab S7 FE se présente comme une belle version plus abordable que les Galaxy Tab S7/S7+. Cela dit, on retrouve des caractéristiques techniques convenables pour un rapport qualité-prix général convaincant. Cela ne tient pas compte de cette offre de lancement, qui rend la Tab S7 FE imbattable.

La tablette Galaxy Tab S7 FE embarque un bel écran de 12,4 pouces pour une définition de 2560 x 1600 pixels. Mais contrairement aux modèles premium, il s’agit là d’un écran LCD (et non OLED). Samsung tire un trait sur la technologie ultime, mais son savoir-faire en matière d’écran compense largement ce changement. La version LCD reste de très grande qualité.

La tablette Galaxy Tab S7 FE vient aussi avec une puce Snapdragon 750G. S’il ne s’agit pas de la luxueuse Snapdragon 865+ comme le modèle de base de la gamme mais cela donne tout de même la puissance nécessaire à l’appareil pour tourner sans latence. En plus, elle permet au modèle d’être compatible avec la 5G, ce qui veut dire que vous pouvez profiter du réseau ultra-puissant.

On note aussi la présence d’une batterie de 10 090 mAh avec la charge rapide de 45 W sur la Galaxy Tab S7 FE. Ce sont les mêmes caractéristiques que la Tab S7+ de Samsung. Autant dire que vous aurez de quoi voir venir en termes d’autonomie avant de devoir la recharger. En plus, vous êtes certain de récupérer rapidement de la batterie grâce à la présence de la charge rapide (plus de 50% en 30 minutes). Enfin, la tablette Galaxy Tab S7 FE profite d’un capteur photo principal de 8 Mpx à l’arrière et d’un capteur de 5 Mpx à l’avant. Elle est aussi équipée de deux haut-parleurs pour une jolie qualité sonore.

Si vous prenez la Galaxy Tab S7 FE sur le site officiel, Samsung vous offre la possibilité de changer d’avis jusqu’à 14 jours après l’achat. Dans ce cas, le retour est gratuit et vous êtes remboursé en intégralité. La livraison est assurée en quelques jours dès la sortie officielle de la tablette.

