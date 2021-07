Nintendo switch : découvrez les améliorations de Skyward Sword HD

Nintendo est revenu sur tout ce qui attend les joueurs à la sortie du remaster.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD n’est pas attendu avant le 16 juillet prochain et pourtant Nintendo vient de dévoiler toutes les améliorations que contiendra le titre par rapport à l’opus original sorti en 2011. Comme attendu, le jeu va avoir droit à un lifting plus que bienvenu avec des graphismes en HD et une fréquence d’images par seconde boostée à 60fps.

Mais ce n’est pas tout puisque vous pourrez désormais faire défiler les dialogues plus rapidement pour gagner du temps et vous pourrez également passer complètement les cinématiques. Cela peut représenter un gros avantage pour tous ceux qui auraient déjà joué au premier titre du même nom et qui ne voudraient pas s’embêter avec ces éléments narratifs. Cependant il serait dommage de les rater étant donné leur qualité visuelle améliorée et leur intérêt pour l’histoire de Zelda et de Link.

Pour tous ces anciens joueurs, vous aurez également la possibilité de ne pas effectuer les tutoriels proposés en début de jeu. Nintendo a également précisé qu’il y aura moins d’interventions de la part de Fay, l’esprit de l’épée légendaire, moins de notifications intrusives lors de vos parties et que des sauvegardes automatiques seront disponibles en plus des sauvegardes manuelles.

Prix et disponibilité

Pour rappel, Skyward Sword HD a été annoncé dans le cadre des 35 ans de la franchise Zelda et retrace les origines de l’épée légendaire bien connue des fans. Il s’agit du titre dont la trame narrative est au plus près du commencement de la franchise chronologiquement parlant. Il sortira le 16 juillet sur Nintendo Switch exclusivement au prix de 59,99€.

