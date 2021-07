C’est le moment ou jamais : cette TV OLED Philips de 55 pouces passe sous les 1000 euros !

C'est chez Rakuten qu'on trouve aujourd'hui un téléviseur OLED à moins de 1000 euros (vendeur Ubaldi) grâce au code CR50 et avec livraison gratuite !

Quels que soient vos goûts, cet élégant téléviseur Philips 55OLED705 OLED donne vie à vos contenus. L’image impeccable accompagnée de la fonction exclusive Philips Ambilight qui transforme votre soirée télé en spectacle. Les films et séries gagnent en ampleur. De plus ,la technologie Dolby Atmos vous plonge au cœur de l’action.

Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.

Le téléviseur OLED Philips offre un angle de visualisation plus large et une image réaliste. Les noirs sont plus profonds. Les couleurs sont plus fidèles. Qu’ils soient situés à l’ombre ou en pleine lumière, les détails sont reproduits avec précision. Tous les principaux formats HDR sont pris en charge. Ressentez toute la puissance de chaque scène.

Ce téléviseur Philips est sous Android et vous permet d’accéder aux contenus de votre choix quand vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil pour afficher vos applications préférées, ce qui facilite la diffusion des films et des émissions que vous aimez. Vous pouvez également reprendre là où vous vous êtes arrêté. Appuyez sur un bouton de la télécommande pour parler à l’Assistant Google. Contrôlez le téléviseur ou des appareils domestiques.

De l’OLED à moins de 1000€

Jusque là, les TV OLED étaient peu abordables, mais depuis quelques semaines, celles-ci baissent sous la barre symbolique des 1000 euros pour une taille d’écran “standard” de 55 pouces. Après LG la semaine dernière, c’est donc Philips ici qui brade sa smart TV OLED 55OLED705/12 à un prix jamais vu auparavant : 989 euros avec le code CR50 ! C’est donc le moment de vous équiper, surtout que sur Rakuten le vendeur est bien connu, il s’agit en effet d’Ubaldi qui propose d’ailleurs la livraison gratuite dans la pièce de votre choix.

