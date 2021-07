Soldes Intego : l’antivirus numéro 1 sur Mac est à prix cassé (imbattable)

Protéger son ordinateur est une première nécessité. Plutôt que de laisser les pirates s'immiscer dans vos données, un bon antivirus sera une couverture efficace. Parmi les meilleurs du marché, Intego se distingue avec son excellente solution sur Mac. Actuellement en soldes, c'est le meilleur rapport qualité prix en France.

© Intego

Intego est certes un grand spécialiste de la cybersécurité, il n’hésite pas à faire des offres pour convaincre toujours plus de monde de se protéger. En effet, c’est un enjeu critique pour la prochaine décennie, surtout au vu du nombre de hacks sur les derniers mois. Opter pour un antivirus comme Intego est une démarche qui est sage et saine.

Alors quand ce dernier fait une remise en plus pour ces soldes, vous pouvez l’obtenir à 34,99 euros au lieu de 84,99 euros. C’est quasiment 65% de réduction par rapport au prix de départ, cela le fait passer sous le prix affiché par ses concurrents. Si vous avez l’intention de souscrire à un antivirus sur Mac, c’est le moment d’ aller.

Voir l’offre Intego

En l’occurrence, cela concerne ici l’offre Premium Bundle Mac X9. C’est une offre qui combine à la fois l’antivirus pour Mac, un pare-feu, un logiciel de nettoyage de Mac, un outil de sauvegarde automatique et un système efficace de contrôle parental. Intego propose donc une suite de sécurité complète qui est essentielle pour augmenter la durée de vie d’un Mac et protéger ses données.

Un antivirus pas cher et de bonne qualité

Clairement, ce bundle est la meilleure solution que l’on retrouve sur le marché, surtout à ce prix-là. En général, un antivirus sur Mac coûte déjà 2 fois plus cher par défaut, Intego défie toute concurrence. Pour ceux qui n’ont pas besoin de tous ces outils, il est aussi possible de partir sur la version standard à 19,99 euros par an (pour une licence). Cette dernière comprend donc seulement l’antivirus et le pare-feu. Hors soldes, ce même abonnement est à 49,99 euros par an.

Cela dit, on vous recommande vivement de partir pour la solution qui comprend l’antivirus et le nettoyeur de Mac. Au final, pour 15 euros de plus par an, vous avez l’outil qui vous permet de nettoyer le Mac (il s’appelle Washing Machine et il est compris dans le Premium Bundle Mac X9). Si on compare ce tarif avec d’autres acteurs spécialisés dans le nettoyage de Mac comme CleanMyMac (qui est à 39,95 euros par an), c’est une très belle affaire.

Pour voir les offres d’Intego, c’est par ici :

Voir l’offre Intego