Bon plan VPN : le logiciel de NordVPN est en soldes

Si vous cherchez un VPN d’excellente qualité à bas prix, cette offre exceptionnelle vous attend chez NordVPN.

© Journal du Geek

Le monde du web est rempli de dangers, c’est un fait. Mais comment faire pour s’en protéger ? Il existe une solution très simple à utiliser, et très efficace : les VPN (Virtual Private Networks). Ces logiciels ont pour but de chiffrer vos données de navigation, de manière à ce qu’elles ne soient pas piratées ni épiées. En plus, ces outils masquent votre adresse IP pour protéger votre identité.

Mais les VPN vont plus loin, en vous permettant par exemple de débloquer des contenus étrangers. Et dans le domaine des VPN, NordVPN tient une place de choix. Ce dernier est en ce moment accessible à tout petit prix grâce à une remise de 72% et 3 mois offerts sur son abonnement d’une durée de deux ans.

Visiter NordVPN

NordVPN, un grand nom des VPN

Peut-être avez-vous déjà fait des recherches sur les VPN. Dans ce cas, il est assez probable que vous ayez rencontré NordVPN. Ce logiciel est en effet très répandu, car il propose des services d’une très grande qualité.

Tout d’abord, NordVPN agit pour votre sécurité, en chiffrant vos données de navigation selon la norme avancée AES de 256 bits. Quand on sait que ces informations peuvent notamment contenir vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires, ce niveau de sécurité est appréciable. Aussi, NordVPN va camoufler votre adresse IP sans qu’aucune fuite ne soit à déplorer.

Vous allez ainsi pouvoir naviguer de manière totalement anonyme, ce qui est un avantage non négligeable. Mais ce VPN va aussi bien plus loin, en vous proposant par exemple une fonctionnalité appelée Kill Switch, qui va suspendre votre connexion si le VPN ne parvient pas à fonctionner correctement.

Dans cette même idée, NordVPN propose le Double VPN, qui – comme son nom l’indique – double la sécurité apportée à vos données en les faisant passer non pas par un serveur VPN mais par deux. Toutefois, NordVPN vous propose aussi des fonctionnalités autres que la sécurité.

En effet, grâce à son vaste réseau de plus de 5 200 serveurs répartis dans 59 pays, vous allez pouvoir modifier votre localisation virtuelle en changeant votre adresse IP. De cette façon, vous pourrez déjouer tous les géo-blocages lorsque vous êtes à l’étranger ou depuis chez vous. À vous les catalogues Netflix étrangers, les serveurs de jeu géo-restreints ou encore les chaînes TV internationales.

L’application NordVPN est compatible sur de multiples supports. Ainsi, il sera possible de profiter de tous ses avantages sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone, télévision connectée).

NordVPN propose 72% de réduction + 3 mois offerts

Comme nous le disions plus haut, NordVPN propose en ce moment une offre promotionnelle très avantageuse. Par conséquent, si vous désirez profiter des fonctionnalités de ce VPN à moindre coût, vous pouvez le faire en vous abonnant pour deux ans.

Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction immédiate de 72%, mais aussi de trois mois de couverture supplémentaire de manière totalement gratuite. Par conséquent, vous allez profiter de 27 mois de protection pour un total de 71,20€, alors qu’en temps normal vous auriez dû payer plus de 250€.

Grâce à cette offre, le coût de revient mensuel de NordVPN passe donc de 9,56€ à seulement 2,64€, ce qui est un tarif très attractif. Toutefois, il se peut que vous hésitiez à souscrire pour une durée si importante.

Dans ce cas, sachez que NordVPN propose à tous ses clients une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous pouvez donc profiter de cette promotion et essayer le VPN sans crainte, car si vous désirez annuler votre souscription, vous pourrez le faire sur simple demande au service client et être totalement remboursé.

Vous n’avez donc aucune raison de ne pas profiter de cette réduction.

Profiter de l’offre de NordVPN