FIFA 22 est disponible en précommande, voici où l’acheter au meilleur prix

Envie de vous offrir FIFA 22 sur PS4, PS5, Xbox ou PC ? Voici où l'acheter au meilleur prix chez les différents marchands.

© EA

À chaque année son FIFA, et une fois n’est pas coutume, FIFA 22 sera officiellement commercialisé à la fin d’année 2021 : le 1er octobre 2021 très précisément. Plus quelques mois à attendre pour poser les mains sur le nouveau FIFA qui fera cette année la part belle à Kylian Mbappé sur la pochette française. Parce que tous les marchands ne proposent pas toujours le même prix, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les meilleures options pour mettre la main sur le jeu.

Quoi de neuf pour FIFA 22 ?

Après un Fifa 2021 qui avait légèrement déçu en raison de son peu de nouveautés et aussi, disons-le, d’un gameplay franchement douteux par moment, EA a fort à faire pour redresser la barre sur ce millésime. L’argument mis en avant par l’éditeur pour rectifier le tir porte un nom : HyperMotion.

Sous ce sobriquet se cache une technologie qui a consisté à capturer précisément les mouvements des joueurs pour les retranscrire en jeu avec une fidélité et une finesse jamais vue. Chaque passe, chaque passement de jambe et chaque tir devrait ainsi être parfaitement réaliste. C’est du moins ce que laisse entendre EA.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle a également été revue et corrigée notamment au niveau de la défense. Ce n’est pas de trop tant la défense pouvait par moment ressembler à une passoire dans certaines situations sur FIFA 21. L’attaque a également été améliorée, notamment au niveau des appels de balles.

Il faudra confirmer en jeu, mais les promesses d’EA sont en tout cas là. En chiffre cela donne 4 000 animations ajoutées par rapport à FIFA 21 mais aussi 90 stades officiels, 30 championnats dont la 5e division anglaise et de la ligue chypriote. Si, comme l’auteur de cet article, vous êtes friand des matchs avec des “petites” équipes, vous allez être servis. Au total, vous aurez plus de 700 équipes sous licence.

Notons enfin que si vous souhaitez acheter le jeux maintenant sur PS4 ou Xbox One avec l’idée d’y jouer sur Next Gen plus tard, sachez que vous allez impérativement devoir vous procurer l’édition Ultimate. Elle seule sera en mesure d’être mise à jour vers PS5 ou Xbox Series. Comptez 99 euros tout de même pour cette dernière.