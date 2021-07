Le OnePlus Nord 2 se précise et s’accompagnera de nouveaux écouteurs sans fil

Le 22 juillet, OnePlus présentera au monde son Nord 2, successeur à l’excellent smartphone de milieu de gamme que la marque avait lancé il y a un an de cela. Quelques jours avant sa présentation, la firme continue de faire monter la sauce en dévoilant peu à peu les caractéristiques de son futur smartphone.

La marque avait notamment confirmé que le OnePlus Nord 2 sera équipé d’un processeur signé MediaTek, le Dimensity 1200 AI. OnePlus livre aujourd’hui de nouveaux détails concernant l’affichage du smartphone.

Dans un tweet, OnePlus confirme que le Nord 2 sera équipé d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces, certifiée HDR10+ et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Nord 2 comes with a 6.43 inch 90 Hz Fluid AMOLED display that swipes so smooth you’ll think your fingers are dancing ballet. And it’s HDR 10+ certified.

