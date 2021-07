Offre de folie : le Redmi Note 10 Pro est offert avec ce forfait mobile 🔥

Si vous craquez pour le RED Deal, l'opérateur vous offre gratuitement le nouveau Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Pour ce faire, il suffit de choisir le forfait mobile 100 Go — il est en promotion. Voici le détail de cette offre XXL.

RED by SFR dĂ©voile un nouveau RED Deal cette semaine, il s’agit d’une excellente offre qui vous permet de profiter d’un smartphone neuf offert si vous prenez un forfait mobile. Dans ce cas, l’opĂ©rateur vous offre le Redmi Note 10 Pro, il s’agit du dernier modèle dĂ©voilĂ© par Xiaomi au printemps. Cette offre est tout simplement imbattable, mais elle se termine dĂ©jĂ ce dimanche 18 juillet Ă minuit.

Pour dĂ©couvrir le RED Deal plus en dĂ©tail, c’est par ici :

Pour obtenir le Redmi Note 10 Pro, il suffit de prendre le forfait mobile mis en avant par RED by SFR dans le cadre du RED Deal. Il s’agit d’un abonnement avec 100 Go de data dont le prix est de 15 euros par mois. Cette formule est dĂ©jĂ une promotion en tant que telle, car elle revient normalement Ă 20 euros par mois. Vous Ă©conomisez Ă la fois sur le coĂ»t du smartphone (gratuit) et sur l’abonnement.

Un forfait mobile 100 Go

REd by SFR a bati sa rĂ©putation en dĂ©voilant des forfaits mobiles sans engagement de durĂ©e. Le RED Deal est Ă contre-courant, car il inclut une offre 100 Go avec une pĂ©riode d’engagement de deux ans. Compte tenu de la qualitĂ© et du prix de l’abonnement, il y a de fortes chances que cela ne soit pas un problème pour toutes les personnes intĂ©ressĂ©es par cette opĂ©ration.

Pour aller au but, le forfait mobile mis en avant dans le RED Deal revient Ă 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS avec 100 Go donnĂ©es mobiles. En temps normal, il est Ă 20 euros par mois, vous faites donc une Ă©conomie de 5 euros par mois en plus de bĂ©nĂ©ficier d’un Redmi Note 10 Pro neuf offert.

Les Ă©conomies Ă rĂ©aliser avec le RED Deal sont simples Ă comprendre. Avec l’engagement de 24 mois, ce forfait vous revient Ă 15 euros par mois donc 360 euros au total (au lieu de 480 euros) sur la pĂ©riode. De son cĂ´tĂ©, le prix de dĂ©part du Redmi Note 10 Pro est de 299 euros. En plus, vous avez tout Ă fait la possibilitĂ© de revendre le smartphone pour encaisser ce montant directement par la suite.

Au final, le forfait mobile vous revient donc Ă seulement 61 euros pour 24 mois en soustrayant le tarif du tĂ©lĂ©phone Ă celui de l’abonnement sur cette pĂ©riode. Le montant par mois devient nĂ©gligeable alors que vous profitez du dernier Redmi Note 10 Pro et d’une excellente formule. C’est une très belle affaire que vous pouvez rĂ©aliser dès maintenant avec le RED Deal, Ă condition ne pas trop attendre.

Quelles caractéristiques techniques pour le Redmi Note 10 Pro ?

Si le forfait mobile 100 Go de RED by SFR est excellent, c’est aussi le cas du Redmi Note 10 Pro. Ce smartphone d’entrĂ©e de gamme a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© par Xiaomi il y a quelques mois, il emprunte plusieurs caractĂ©ristiques Ă des modèles de milieu de gamme. C’est justement ce qui fait le succès de la marque Redmi qui existe maintenant depuis plusieurs annĂ©es.

Fort de ses 200 Redmi Ă©coulĂ©s Ă travers le monde, Xiaomi a rĂ©cemment dĂ©voilĂ© le Redmi Note 10 Pro, c’est le modèle le plus rĂ©cent de cette gamme — et le plus performant de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration. Il s’agit d’un smartphone parfait pour le quotidien en termes de caractĂ©ristiques techniques.

Pour entrer dans le dĂ©tail, le Redmi Note 10 Pro a droit Ă un bel Ă©cran OLED de 6,67 pouces. Son design se veut sobre et efficace, un capteur d’empreintes digitales placĂ© sur la tranche permet de dĂ©verrouiller facilement le smartphone. CĂ´tĂ© photo, ce dernier s’illustre avec la prĂ©sence d’un quadruple module photo situĂ© au dos de l’appareil. Si son capteur principal de 108 Mpx et ses autres camĂ©ras ne sont logiquement pas au niveau des derniers iPhone 12, ce modèle est très clairement le meilleur de sa catĂ©gorie sur l’image.

Le Redmi Note 10 Pro peut aussi se vanter de profiter d’une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide en 33W. Pour faire simple, vous tiendrez environ deux jours sans recharger le tĂ©lĂ©phone avec un usage classique. En plus, vous rĂ©cupĂ©rez la moitiĂ© de l’autonomie en seulement 30 minutes de charge. Sinon, il est Ă©quipĂ© d’un processeur Snapdragon 732G de Qualcomm, c’est une puce très convenable pour un tĂ©lĂ©phone de cette catĂ©gorie. Globalement, il se prĂ©sente comme un des meilleurs smartphones sur son crĂ©neau sur tous les points techniques, que ce soit la puissance, l’autonomie, la batterie ou encore la photo.

Profiter du RED Deal chez RED by SFR

C’est la première fois que le RED Deal concerne le Redmi Note 10 Pro chez RED by SFR. Et pour cause, ce smartphone reste très rĂ©cent : il est disponible sur le marchĂ© depuis quelques mois Ă peine. Autant le dire tout de suite, l’opĂ©rateur dĂ©voile une excellente surprise avec ce nouvel Ă©vĂ©nement, surtout qu’il s’agit d’un modèle neuf et non reconditionnĂ© comme cela a pu ĂŞtre le cas jusqu’ici. Cette nouvelle Ă©dition dĂ©bute en fanfare aujourd’hui, elle va certainement attirer beaucoup de monde.

Le forfait mobile 100 Go mis en avant avec le RED Deal dispose de tous les avantages, dont une belle de prix par rapport à son tarif de base. Vous êtes forcément gagnant en choisissant cette formule accompagnée du Redmi Note 10 Pro offert, les économies à réaliser sont conséquentes.

N’attendez plus pour choisir le RED Deal avec ce forfait mobile 100 Go et le Redmi Note 10 Pro gratuit. La fin de cette opĂ©ration surprise est fixĂ©e au 18 juillet Ă minuit, mais l’offre est disponible dans la limite des stocks. Il est donc possible que les smartphones soient pris d’assaut et que l’opĂ©ration se termine avant dimanche.

