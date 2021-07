Final Fantasy XIV est si populaire qu’il invente la rupture de stock dématérialisée

Le MMORPG de Square Enix est si populaire aux Etats-Unis, qu’il s’est retrouvé temporairement en rupture de stock, même en version dématérialisée.

© Square Enix

La semaine dernière, le MMORPG Final Fantasy XIV s’est retrouvé dépassé par sa propre popularité. Sur Reddit, plusieurs joueurs ont en effet rapporté des pannes massives des serveurs américains, mais aussi une rupture de stock de la version digitale du jeu, au point qu’il était impossible de créer un nouveau personnage ou d’acheter une clé dématérialisée. La faute à une affluence record sur les serveurs du titre star de Square Enix, mais aussi à une pénurie de clés d’activation, pourtant générées automatiquement par le studio de développement.

Toujours plus populaire

Il faut dire que si FFXIV : A Realm Reborn n’a pas toujours été le succès qu’on connaît, le MMORPG de Square Enix s’impose aujourd’hui comme l’un des jeux les plus populaires de sa génération, au point de battre des records d’affluence. Durant les dernières semaines, ce sont près de 60 000 joueuses et joueurs qui se sont réunis simultanément sur Steam. Un engouement en constante augmentation, qui s’est largement accru avec l’approche de la sortie d’Endwalker. Pour rappel, cette quatrième extension du jeu fait suite à Shadowbringers sorti en 2019, et promet de conclure l’arc narratif initié par le jeu au moment de sa sortie originale. Résolu depuis, le problème témoigne bien de la popularité du jeu outre-Atlantique.

Rendez-vous le 23 novembre prochain pour découvrir Final Fantasy XIV : Endwalker. En attendant, on rappelle que le MMORPG de Square Enix est toujours accessible gratuitement jusqu’au niveau 60, puis via un abonnement mensuel.