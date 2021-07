Box internet : avec ces offres, vous pourriez diviser votre facture par deux

Inattendues en ce milieu du mois de juillet, ces offres spéciales sur les box internet de RED by SFR et de SFR tombent à pic. Attention, ces remises se terminent lundi soir.

Si changer de box Internet pouvait encore sembler complexe il y a quelques années, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La majorité des FAI ont fait évoluer leur offre et leur fonctionnement afin que le public s’y retrouve plus facilement. Désormais, la transition vers une nouvelle formule s’effectue en ligne et en quelques minutes. Si vous hésitiez encore, il y a ce week-end de belles pépites à saisir.

En l’occurrence, les box Internet de RED by SFR et SFR sont à prix réduits. Les deux acteurs ont décidé de casser les prix de manière totalement inattendue pour ce milieu du mois de juillet. Si vous avez du temps, cela vaut le coup de s’y intéresser. La fibre est disponible entre 16 et 20 euros par mois selon le FAI que vous choisirez. Veillez à vérifier que vous êtes éligible à la fibre auparavant.

RED by SFR, au plus simple

La box Internet de RED by SFR est aussi populaire que ses forfaits mobiles. Si cet acteur remporte autant de succès, c’est parce qu’il a contribué à la modernisation du marché des télécoms dans la dernière décennie. Il propose une offre unique dont le tarif reste abordable même sans rabais. Comme toujours, ses offres sont sans engagement pour le client – un must.

Pour entrer dans le vif du sujet, cette box Internet est affiché à 20 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. En prime, RED by SFR vous offre aussi le premier mois.

Par défaut, cette même box Internet de RED by SFR est à 35 euros par mois : vous économisez donc 42% par rapport au prix de base. C’est d’autant plus fort que le prix affiché avec cette offre n’a pas vocation à doubler (ou tripler) après la première année passé. Les économies sont donc immédiates et durables dans le temps, vous êtes gagnant avec cette formule.

Si RED by SFR ne propose qu’une seule box Internet, vous pouvez aussi choisir des options comme l’option TV. Dans le cas où vous prenez les 35 chaînes TV, le prix mensuel n’augmente pas, vous n’avez qu’à prendre le décodeur à 19 euros. Pour 100 chaînes TV, l’abonnement mensuel est alors de 23 euros par mois — il faut aussi prendre le décodeur à 19 euros par mois.

À noter que la box Internet de RED by SFR est sans engagement de durée, vous n’avez pas besoin de rester client pendant un an ou deux comme chez d’autres FAI. vous pouvez partir quand bon vous semble, ce qui pousse cet acteur à proposer un abonnement et un service à la hauteur afin de garder ses utilisateurs le plus longtemps possible. D’autant plus qu’il peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation auprès de votre opérateur actuel.

SFR et sa box Internet à 16 euros

SFR n’est pas en reste ce week-end, sa box Internet s’avère aussi très compétitive. Le FAI divise sa gamme en deux : SFR Fibre et SFR Power. C’est la première qui est la plus séduisante en ce moment avec un prix qui détone sur le marché. Aucun rival ne fait aussi bien – surtout pour la qualité du produit.

En l’occurrence, cette box Internet est à 16 euros par mois pour la fibre en très haut débit (500 Mb/s en download et en upload), les appels en illimité vers les fixes ainsi que 160 chaines TV. Pour faire simple, le FAI propose actuellement le meilleur rapport qualité-prix du marché avec cette offre.

Sans la remise, le prix de cette box Internet est de 38 euros par mois, vous avez donc 55% de réduction immédiate. Ce prix est garanti sans augmentation par SFR pendant toute la première année. Puis, il remonte à 38 euros au-delà. Pendant la période, la formule vous revient donc à 192 euros sur une année au lieu de 456 euros. Même avec le retour au prix de base, cet abonnement reste compétitif, surtout quand on regarde le débit de plus près.

Cette box Internet avance une vitesse de débit de 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. Aucun concurrent ne propose une offre similaire pour un tel tarif à l’heure actuelle. Pour des formules équivalentes, Bouygues Telecom et Orange ne vont pas plus loin que 300 Mb/s et 400 Mb/s. Chez SFR, vous êtes certain de profiter d’un débit plus que convenable.

La box Internet de SFR demande un engagement d’un an, cela reste dérisoire puisque c’est pendant ces 12 mois que vous avez droit au meilleur tarif. Après, vous avez tout à fait la possibilité de partir chez la concurrence lors du retour au prix initial. Ce fournisseur aussi peut se charger de vos frais de résiliation jusqu’à 100 euros, c’est l’occasion de faire une transition en douceur et sans coût supplémentaire.