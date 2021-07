A ce prix là, Intego propose le meilleur antivirus pour Windows

Intego propose désormais un antivirus pour Windows. Il s'accompagne d'une offre de lancement qui propulse ce pack de protection au rang de meilleur rapport qualité-prix du marché. N'attendez plus pour sécuriser votre PC.

© Intego

Depuis bientôt 30 ans, Intego est connu pour son antivirus sur Mac. Le spécialiste de la sécurité a su concevoir un pack de protection aussi solide que complet, ce qui permet à tous les utilisateurs de se protéger des menaces sur macOS. Depuis quelques mois, il décline son service sur Windows pour offrir ses services à un plus grand nombre.

À l’occasion du lancement de ce nouvel outil, l’antivirus pour Windows est en forte promotion chez Intego. Son prix est de 15,99 euros par an au lieu de 63,99 euros, soit une remise de 75% par rapport au tarif de base. Ce pack offre le meilleur rapport qualité-prix du marché, aucun concurrent n’est capable de proposer autant de fonctionnalités pour un montant aussi bas. Attention, cette offre expire ce soir à minuit.

Cette offre mise en avant par Intego ne se limite pas à un simple antivirus pour Windows. Elle se dote aussi d’autres outils qui peuvent s’avérer tout aussi utiles pour assurer la sécurité de votre PC. Sachez aussi que vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours, c’est parfait si vous hésitez encore et que vous souhaitez tester la solution avant de vous engager.

Un antivirus pour Windows, mais pas seulement

Il existe des antivirus pour Windows qui sont gratuits, sauf que ceux-ci posent 2 problèmes. D’une part, les fonctionnalités restent très limitées avec ces solutions, vous n’êtes donc pas certain de la protection de votre ordinateur. En plus, certains en profitent pour siphonner les données personnelles des utilisateurs. Pour éviter les menaces, le mieux reste donc de se tourner vers un vrai service comme celui avancé par Intego.

Le pack de protection Intego propose d’abord un antivirus Windows. Désormais disponible pour ce système d’exploitation, ce dernier s’assure de détecter les menaces avant qu’elles n’impactent votre ordinateur. Le spécialiste assure que l’outil capte et filtre 100% des malwares. Néanmoins, la solution ne s’arrête pas à ce service, c’est bien là tout son intérêt.

Voici les outils disponibles dans le pack mis en avant par Intego en plus de l’antivirus :

Web shield : protection lors de la navigation

Technologie de prévention : protection contre les risques zero-day (failles jamais détectées)

Technologie multi-analyse : analyse de votre ordinateur sans ralentissement

Scan du cloud : analyse des logiciels malveillants directement dans le cloud

Personnalisation : analyse des fichiers spécifiques

La solution Intego sait se montrer performante en ce qu’elle assure une protection et une analyse complète de votre ordinateur sans impact sur votre utilisation. Il suffit d’installer le pack de sécurité et de lancer une première fois pour qu’il fasse le scan de votre appareil. Celui-ci se chargera d’effectuer des analyses en tache de fond, vous n’avez pas besoin de rester concentré sur l’outil pour qu’il fonctionne.

En plus, ce pack de protection avec un antivirus pour Windows reste discret. Vous ne recevrez pas une multitude de notifications lors de chaque analyse, la solution n’est pas envahissante quand vous l’utilisez au quotidien. En temps réel, elle se chargera de détecter et de filtrer toutes les menaces, même quand vous naviguez sur le web et que vous risquez de renseigner des informations personnelles (numéros de carte bancaire, coordonnés, etc).

Quelle offre Intego choisir ?

Intego vous propose deux options pour profiter de son antivirus pour Windows. Dans un premier temps, vous pouvez choisir son pack de protection complet, sachant que cette solution payante s’accompagne d’une période d’essai de 30 jours. Ce délai vous offre la possibilité de revenir en arrière et de demander le remboursement si vous n’êtes pas convaincu, mais autant dire qu’il y a peu de chance que cela arrive.

Sinon, vous pouvez aussi choisir d’essayer la solution d’Intego lors d’un essai gratuit de 7 jours. Néanmoins, l’utilisation de l’outil reste limitée par rapport au pack de sécurité complet, quoique vous avez tout de même accès à une protection en temps réel et une analyse de votre ordinateur.

La meilleure solution reste de prendre la version payante du pack Intego. Et pour cause, vous avez droit à la totalité des fonctionnalités et vous pouvez quand même choisir de vous rétractez dans les 30 jours qui suivent votre commande. C’est le meilleur moyen pour découvrir tout le potentiel de cette solution et choisir une vraie protection à court terme comme à long terme.

Intego est déjà connu par le public pour son antivirus pour Mac, c’est une aubaine de découvrir que le spécialiste en sécurité décline désormais sa solution sur Windows. Une fois de plus, ce dernier gagne bien son statut en proposant un outil performant et simple d’utilisation. Il a testé ce dernier pendant plus d’un an avant de l’officialiser au mois de juin.

Si vous avez encore des questions sur cette solution, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs antivirus. Vous pourrez en apprendre plus sur les services disponibles sur le marché, bien qu’Intego offre actuellement le meilleur rapport qualité-prix du secteur avec une offre de haut vol sur son nouvel outil. N’attendez plus pour économiser 75% tout en sécurisant votre ordinateur, cette offre risque de disparaitre sous peu.

