Boursorama Banque : ce code promo vous offre 130€ (valide 24 heures)

Vous avez 24 heures pour ouvrir un compte chez Boursorama Banque et toucher jusqu'à 130 euros de prime. Tous les détails ci-dessous.

© Christian Wiediger - Unsaplsh

Boursorama Banque vient d’annoncer une opération spéciale qui ne durera que 24 heures. Toute souscription à un compte courant vous permettra de toucher une prime jusqu’à 130 euros. Il faudra entrer le code promo 24H130 pour être éligible à cette prime.

Pour découvrir cette offre spéciale pour le 27 juillet, c’est ici :

Voir l’offre Boursorama Banque

Pour obtenir les 130 euros de prime, il faudra ensuite passer par 2 étapes : la première est d’activer son compte courant, et la seconde est de commander une carte bancaire. Ces deux étapes sont gratuites et sans condition, cela devrait être une simple formalité pour vous. Cette prime de 130 euros concerne la formule Ultim (qui est le compte standard de Boursorama Banque), tandis que la formule Welcome doit se contenter de 80 euros.

Boursorama Banque, le solide leader français

En quelques années, Boursorama Banque est devenu la référence sur le marché de la banque en ligne. La filiale du groupe Société Générale a trouvé le parfait combiné pour séduire 3 millions de clients. Elle mise sur une gamme de produits large et de qualité, un service client réactif, des interfaces efficaces ainsi qu’une grille tarifaire imbattable pour convaincre le grand public. Les primes ponctuelles comme celle valable aujourd’hui sont la cerise sur le gâteau.

A tous les niveaux, Boursorama Banque est irréprochable. Si vous voulez faire des économies sur vos frais bancaires, c’est celle qu’il faudra privilégier : c’est la banque la moins chère pour la treizième année consécutive. A noter que ses clients ont déboursé en moyenne 7,25 euros sur l’année 2020 (en sachant que 55% des clients n’ont rien payé du tout). Dans une banque traditionnelle, vous payez en moyenne 215 euros de frais, plus ou moins cachés.

En optant pour la formule Ultim (vous pouvez voir plus de détails ici), vous bénéficierez de tous les avantages de la banque en ligne. Parmi eux, il y a notamment la carte Ultim, qui est équivalente à une Visa Premier ou Mastercard Gold. Chez Boursorama Banque, vous pouvez en profiter sans frais supplémentaires. C’est utile, notamment si vous êtes amenés à voyager.

En plus de cette carte, Boursorama Banque vous donne aussi accès à de nombreux services. Que ce soit pour de l’épargne, du crédit, de la bourse ou encore de l’assurance, la banque en ligne couvre tous les produits bancaires. Quels qu’ils soient, vous avez toujours les meilleurs tarifs du marché. A tout instant, vous pouvez aussi solliciter le support client avec les meilleurs conseillers bancaires, spécialistes de chacun des produits. La banque en ligne a d’ailleurs obtenu la première place du Podium de la Relation Client en 2021.

Ce soir à minuit, l’offre de Boursorama Banque va expirer :

Voir l’offre Boursorama Banque