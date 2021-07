Dernier jour des soldes : c’est maintenant ou jamais pour profiter de ces offres

Les soldes d'été 2021 sont bien lancés avec leur lot de bonnes affaires et de rabais attractifs. Tant en magasins qu'en ligne, les commerçants comptent écouler leurs stocks et invendus pendant cette courte période. Pour rappel cette année, les soldes d'été dureront 4 semaines au lieu de 6 habituellement, depuis un arrêté du 27 mai 2019 qui fixe les dates et horaires des soldes ainsi que leur durée.

Les soldes touchent à leur fin ce mardi 27 juillet. Mais il encore de temps de faire quelques bonnes affaires si vous aviez manquer le coche. Car après un bilan décevant pour les commerçants après les soldes d’hiver de 2021, les commerçants semblent bien jouer le jeu cet été avec de nombreuses remises intéressantes. Découvrez notre sélection de bons plans toujours disponibles pour ce dernier jour.

Top des offres du moment

Cette sélection n'est pas exhaustive, vous pouvez retrouvez

Quels sont les produits les plus recherchés par les Français ?

idealo a analysé les tendances d’achats des Français à l’approche des soldes d’été 2021, qui ont débuté le 30 juin, et dévoile les promotions auxquelles les consommateurs s’attendent. Cette année encore, ce sont dans les catégories « high-tech » et « électroménager » que les Français souhaitent bénéficier d’une ristourne ! Et question produit ? Comme lors des soldes d’hiver 2021, ce sont les écouteurs sans fil Apple Airpods Pro qui sont les plus recherchés par les Français (indice 100) suivis par les TV LG OLEDD55CX6LA (80) et TV OLED 65CX6 (60).

Profiter des soldes sereinement

Il est vrai qu’avec toutes ces offres sur les sites d’e-commerce traditionnels, on peut se retrouver vite perdu. Selon l’étude menée par YouGov, pour le compte du comparateur de prix le Dénicheur, 60% des consommateurs disent ainsi se sentir perdus devant l’abondance de soldes proposées sur internet. On vous conseille donc de prendre le temps de repérer les produits souhaités en amont et comparer les offres :

Faites du repérage et notez bien les prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Si vous effectuez des achats en ligne, attention à certains sites douteux qui peuvent solder un article au même tarif qu’avant l’évènement, ou bien gonfler le prix de départ pour faire croire à un pourcentage de réduction plus important.

Fixez-vous un budget ou listez les produits que vous souhaitez acheter au préalable pour éviter tout achat compulsif et vous retrouver dans le rouge.

Quand vous pensez faire une bonne affaire, vérifiez tout de même les offres de ce même produit chez d’autres commerçants. Vous pourriez tomber sur une offre plus intéressante !

Dates officielles des soldes d’été 2021

En raison des conséquences économiques de la crise sanitaire de Covid-19 pour les commerçants, les soldes d’été 2021 ont débutés le mercredi 30 juin 2021 et non pas le mercredi 23 juin 2021. Un arrêté paru au Journal officiel le 22 juin 2021 vient confirmer ce report d’une semaine annoncé par le ministre de l’Économie le 27 mai 2021.

Les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.