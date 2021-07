Nothing ear (1) : comment suivre l’annonce des écouteurs en direct ?

C'est ce mardi à 15h que Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, dévoilera officiellement ses nouveaux écouteurs. Comment suivre la conférence d’annonce en direct, ce 27 juillet à 15h ?

© Nothing

Ce mardi, Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei et Akis Evangelidis lèvera le voile sur son tout premier produit, des écouteurs true wireless avec annulation de bruits active et un prix contenu. Comment suivre la conférence d’annonce en direct, ce 27 juillet à 15h ?

Il y a quelques semaines, Carl Pei avait livrer quelques nouvelles informations à propos de ces fameux écouteurs. On apprenait ainsi que les ear (1) intègre une réduction de bruit active d’un nouveau genre. En effet, celle-ci s’appuiera sur un système comprenant trois microphones pour mieux interpréter le bruit ambiant et ainsi donc mieux l’annuler.

Avec un certain soucis du détails, les ear (1) proposent une coque transparente afin de refléter la philosophie de la marque. Comme l’explique le fondateur de la marque, les ear (1) misent plus sur la qualité que la quantité. Du coup, ils proposent une expérience de haut vol tout en essayant de rester le plus simple possible en évitant de surcharger le produit de fonctionnalités dans tous les sens.

Et enfin, ce n’est une surprise pour personne puisque Carl Pei en avait profité pour dévoiler le prix des ear (1) qui seront proposés au prix de seulement 99€. L’ambition de Nothing est de créer un produit ultra-compétitif afin de venir se confronter aux tenors du marché, dont Apple et ses AirPods Pro ou encore Sony et ses WF-1000XM4.

Dans tous les cas, c’est à 15h qu’on saura tout et on pourra tout suivre en direct ici.