L’Apple TV 4K 2021 est déjà en forte baisse, c’est le moment de craquer

L'Apple TV 4K 2021 profite aujourd'hui d'une réduction rondelette sur Amazon. C'est le moment de craquer pour le "hobby" de Steve Jobs

© JDG

Renouvelée il y a quelques semaines, l’Apple TV 4K est déjà en promotion sur Amazon. L’édition 2021 de la box TV d’Apple est affichée à seulement 179 euros chez le marchand contre 199 chez Apple pour ce modèle 32 Go. C’est donc une promotion de 10%, plutôt pas mal pour un produit tout récent, et ce d’autant plus qu’Apple est généralement avare en promotion. Si vous aviez envie de vous offrir ce petit objet pour déguster tous vos contenus, c’est le moment de craquer. Il peut probable que son prix baisse plus à court ou moyen terme.

La box TV selon Apple

Qualifié de “hobby” lors de son lancement par Steve Jobs, l’Apple TV a eu du mal à trouver son public dans nos contrées en raison des box opérateurs qui faisaient souvent double emploi. Elle devient cependant de plus en plus populaire ces dernières années. Entre ajout de multiples fonctionnalités, évolution des usages, et des décodeurs TV opérateurs qui stagnent technologiquement, l’intérêt grandit. Elle est aussi particulièrement intéressante si vous avez une offre internet sans TV, elle vous épargnera bien des démarches compliquées pour accéder à vos contenus sur votre TV.

Le cœur de cette cuvée 2021 de l’Apple TV 4K ne change pas en profondeur par rapport à la génération précédente. Elle conserve toutes les caractéristiques principales : compatibilité 4K, support du HDR10 et de Dolby Vision. Trois nouveautés matérielles à relever tout de même : l’intégration d’un processeur A12 Bionic (contre un A8 précédemment) et le support du HDMI 2.1 et du WiFi 6 (le port RJ45 reste présent). C’est la garantie d’une certaine pérennité dans la mesure où les deux normes vont largement se démocratiser dans les mois et années à venir. Vous aurez donc tout loisir de la garder longtemps.

L’autre changement est à chercher au niveau de la télécommande, la “Siri Remote” comme Apple se plaît à l’appeler. Comme son nom l’indique, elle possède un Micro pour discuter avec l’assistant vocal d’Apple, ainsi qu’un bouton dédié pour ce dernier. Apple a remanié le cercle de navigation, tactile désormais, ce qui vous permettra de naviguer en appuyant de manière classique ou encore faisant des gestes comme sur un écran tactile. Si vous perdez la télécommande au fond de votre canapé, sachez que vous pourrez également utiliser votre iPhone en remplacement.

Quels sont les services disponibles sur l’Apple TV 4K ?

L’Apple TV 4K prend en charge tous les services de streaming les plus courants : Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou encore Molotov et MyCanal pour la TV “en flux”. Bien évidemment, vous retrouverez tous les services de Cupertino à commencer par Apple TV+, dont la catalogue comment à s’étoffer sérieusement et avec quelques exclusivités très intéressantes. Enfin, l’Apple TV 4K est joueuse grâce à Apple Arcade.

Les jeux pourront pleinement tirer parti de la puissance de l’A12 Bionic pour gagner en qualité et en fluidité. Jeux qui sont jouables par l’intermédiaire d’une manette de Xbox ou de PlayStation soit dit en passant. L’interface est toujours fluide et toujours aussi plaisante à utiliser. tvOS n’a pas été remanié en profondeur, mais on trouve désormais un nouveau réglage ajuster la colorimétrie, c’est toujours ça de pris.

Apple oblige, l’Apple TV 4K tire aussi sa force de son écosystème : configuration simplifiée grâce à l’iPhone, prise en charge des AirPods ou encore des HomePod sont autant de petits plus qui font de l’Apple TV 4K une box TV un peu à part et particulièrement recommandable à tous ceux qui ont déjà un pied dans l’univers Apple. Les autres y trouveront aussi leur intérêt, mais avec un peu moins de facilité.

