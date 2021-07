Fabook arrête les ventes de l’Oculus Quest 2 suite à des problèmes de peau

Le casque de réalité virtuelle causerait des problèmes d’irritation de la peau à quelques joueurs.

© Facebook

C’est une première pour l’entreprise, Facebook, qui détient Oculus, se voit obligé d’arrêter la vente des Oculus Quest 2 suite à des plaintes contre l’appareil. En effet, il semblerait que celui-ci fasse souffrir certains joueurs d’irritation de la peau au niveau des rebords en mousse. Sans réaction allergique majeure, il s’agirait d’une simple irritation, pouvant également être causée par des lunettes de ski par exemple.

C’est un problème dont Facebook a toujours été conscient et que la firme avait adressé il y a près d’un an en affirmant que seul 0,01% des joueurs en ferait l’expérience. Plusieurs mois après, Facebook a décidé d’offrir un rebord en silicone à tous les joueurs en faisant la demande, afin de régler le problème. Celui-ci peut remplacer le rebord en mousse puisqu’il se trouve être interchangeable.

Les ventes reprendront le 24 août

Toutefois, cet arrêt des ventes n’est que temporaire et les Oculus Quest 2 reviendront sur le marché plus vite qu’on n’aurait pu le penser. Facebook tient à s’assurer que désormais tous les exemplaires vendus auront un embout en silicone inclus dans la boîte, il faut donc un peu de temps à l’entreprise pour mettre cela en place de manière mondiale.

Les ventes reprendront donc le 24 août prochain, en même temps que la sortie d’une nouvelle version casque disposant du double de la capacité de stockage actuelle, passant de 64 Go à 128 Go, en plus de la version à 256 Go déjà commercialisée. Si vous possédez déjà un exemplaire du Quest 2, vous pouvez demander gratuitement votre embout en silicone ici.