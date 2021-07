Surface Duo 2 : un tout nouveau bloc photo possiblement dévoilé par une fuite

Si l'on en croit ces images, la prochaine version de la phablette pourrait être équipée d'un bloc photo très curieux sur un appareil de ce type.

© YouTube : TechRat

La seconde édition de la Surface Duo, la “phablette” signée Microsoft, vient de se dévoiler par l’intermédiaire de quelques photos leakées. L’occasion de se faire une première idée des similitudes et des (rares) différences entre les deux modèles.

Ces images sont apparues sur la chaîne YouTube TechRat, dans une vidéo plutôt douteuse au premier abord. À cause de la qualité d’image et des défauts de conception évidents sur le modèle, les observateurs ont d’abord cru à une fausse fuite pour surfer sur l’attente grandissante autour de l’engin. Mais depuis, Windows Central a mis son nez dans l’affaire. Ce site – généralement très bien informé – a certifié l’authenticité des photos de la Surface Duo 2. Pour rappel, c’était déjà WC qui s’était fait le relais de fuites avant la sortie de la première Surface Duo, et ses informations s’étaient révélées exactes.

Partons donc du principe que Windows Central a encore raison, et que ces photos proviennent bien d’un prototype. On constate d’entrée qu’un élément a changé du tout au tout : le bloc caméra.

Une différence majeure et des ajustements mineurs

Il constituait le véritable talon d’Achille de la version originale, avec des performances photo et vidéo bien en-deça de ce qu’on peut attendre d’un appareil de ce type. Il laisse donc sa place à un bloc caméra composé d’au moins trois capteurs (probablement standard, téléphoto et ultralarge). De quoi espérer des performances bien plus satisfaisantes.

En revanche, ce bloc semble particulièrement imposant et ne conviendra pas à tout le monde. Cette protubérance est particulièrement curieuse sur un appareil de ce type, prévu pour se replier à 180°; une fois en position fermée, il restera certainement un espace considérable entre les deux volets. Pas forcément très élégant, et même un peu inquiétant en termes solidité.

À part quelques changements mineurs, l’appareil semble être resté relativement fidèle à lui-même et ne présente que quelques ajustements mineurs. Le poids et la taille devraient être très similaires à ceux de l’original. Tout juste devrait-il bénéficier de bordures légèrement plus fines, qui permettront de gagner quelques pixels. On remarque aussi l’absence du lecteur d’empreinte digitale, qui a peut-être été déplacé sous l’écran. Niveau performances, le Surface Duo 2 devrait embarquer un Snapdragon 888 et la 5G.

Pour savoir si ce visuel correspond bien à celui du produit final, il faudra cependant attendre la sortie; celle-ci est prévue cet automne à une date encore non divulguée.