Découvrez comment VLC a envoyé l’intégralité de Game of Thrones en Corée du Nord

L’association VideoLAN, connue mondialement pour son lecteur multimédia VLC, a récemment mené une action audacieuse et controversée à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Cette initiative, baptisée “Free the Movies”, visait à contourner la censure stricte imposée par le régime nord-coréen en envoyant des contenus culturels interdits par-delà la frontière.