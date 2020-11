[11.11] Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro à 109 euros

Les HUAWEI FreeBuds Pro, sont de nouveaux écouteurs True Wireless Stereo (TWS) qui disposent de la première technologie de réduction de bruit active ajustable. Il sont proposé aujourd’hui sur Aliexpress à un prix de 109 euros avec le code 10AEFR1111 ! Livraison rapide depuis la Chine.

Dotés d’un design unique, les HUAWEI FreeBuds Pro sont fournis avec trois tailles d’embouts en silicone. Une fonction de test de port d’embout est disponible dans l’application HUAWEI AI Life. En outre, l’élégante tige carrée ce ces derniers abritant des composants techniques essentiels, minimise les bruits extérieurs et embarque un tube permettant de contrer le bruit lié au vent. Les utilisateurs peuvent ainsi éviter d’être affectés par les bruits extérieurs, même lorsqu’ils marchent, courent ou font du vélo. De plus, les utilisateurs peuvent activer sans effort la réduction de bruit active, régler le volume, répondre aux appels, appuyer sur la touche « lecture » et sauter des chansons en utilisant les tiges d’écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro. Les gestes étant très intuitifs, il suffit de faire glisser ou de pincer une zone spécifique pour prendre le contrôle. Les HUAWEI FreeBuds Pro peuvent détecter avec précision les habitudes de fonctionnement des utilisateurs afin de minimiser les fausses manipulations.

Avec les HUAWEI FreeBuds Pro, les ingénieurs du son de Huawei ont ajouté une suspension dynamique entre le haut-parleur et le conducteur dynamique, émulant une technique utilisée par les principaux fabricants de chaînes hi-fi. Cette suspension stabilise le système acoustique de l’ensemble de l’écouteur, réduisant les vibrations pour délivrer un son clair et net. L’excellence audio des HUAWEI FreeBuds Pro est complétée par la technologie Dynamic EQ, une nouvelle fonction qui utilise les données du microphone intra-auriculaire pour optimiser automatiquement le son en fonction de l’oreille de l’utilisateur.

Les HUAWEI FreeBuds Pro sont les premiers écouteurs TWS au monde à être dotés d’une fonction de réduction de bruit active ajustable. En amélioration par rapport aux modèles précédents, la réduction de bruit est augmentée jusqu’à 40 dB. Les deux microphones placés à l’intérieur et à l’extérieur des écouteurs peuvent identifier rapidement le bruit ambiant et passer automatiquement d’un mode de réduction de bruit à l’autre (mode Ultra, mode Cosy et mode Général) pour réduire efficacement le bruit ambiant. Que l’utilisateur soit à la maison, en train de se promener ou dans une gare très fréquentée, les HUAWEI FreeBuds Pro détectent intelligemment leur environnement et améliorent l’expérience de réduction du bruit. Avec la suppression du bruit activée, la batterie dure jusqu’à 4,5 heures et jusqu’à 7 heures lorsqu’elle n’est pas activée, sans avoir besoin de la recharger avec le boîtier de chargement inclus. Il suffit de pincer la tige des écouteurs pour activer ou désactiver la suppression du bruit.

De plus, les HUAWEI FreeBuds Pro sont les premiers écouteurs Bluetooth intelligent à double antenne au monde. Sur les HUAWEI FreeBuds Pro, chaque écouteur est équipé de deux antennes Bluetooth qui offrent une couverture de signal Bluetooth omnidirectionnelle à 360° pour une connexion plus stable.