[Bon Plan] Le Xiaomi Redmi Note 9S (4+64 Go) à 166 euros

Le Xiaomi Redmi Note 9S est notamment équipé d’un écran à poinçon de 6.67 pouces FHD+ (2400 x 1080) occupant 91 % de la surface, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G avec 4 ou 6 Go de RAM, et d’une capacité de 64 ou 128 Go extensible via un port microSD. À l’arrière, on retrouve une configuration photo particulièrement performante composée de quatre capteurs photo, avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 5 MP, et enfin un capteur ToF de 2 MP, contre un seul capteur de 16 MP en frontale pour vos selfies. A noter aussi une imposante batterie de 5 020 mAh avec recharge filaire de 18W au maximum. On retrouve également les classiques capteur d’empreintes, Bluetooth 5.0, 4G LTE, ou encore Wifi ac.

