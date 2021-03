Pour une durée limitée, vous pouvez économiser 200 euros sur le dernier modèle de MacBook Pro sur Cdiscount. Le marchand propose une remise de 200 euros grâce à un code promotionnel à retrouvé ci-dessous. L’ordinateur portable tombe ainsi à 1479 euros. D’autres promotions sont également disponibles sur de nombreux produits Apple chez l’ecommerçant.

Les promotions sont rares pour les produits Apple. Encore plus quand ils viennent tout juste de sortir il y a quelques mois. Cdiscount propose aujourd’hui un code promotionnel « 200APPLE » qui vous permet d’économiser 200 euros sur le meilleur ordinateur portable Apple, et peut-être du marché. D’ordinaire proposé à 1679 euros, il tombe à 1479 euros. On joli prix accordé dans le cadre des « Journées exceptionnelles Apple » du marchand. Diverses réductions de 50, 100 ou 200 euros sont proposées. Vous pouvez toutes les retrouver à cette adresse.

Code promo : 200APPLE

Le Macbook Pro M1 en détail

Officialisé il y a à peine quelques mois, ce nouvel ordinateur portable est la plus luxueuse option d’Apple. Son principal objectif est d’être un ordinateur professionnel, ultra portable et performant. Il embarque le processeur surpuissant (et récent) Apple M1, qui fait des merveilles en bureautique, dans les applications gourmandes et même dans les jeux vidéo. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM qui offrent une navigation fluide, même en multitâches. On avait notamment vu que le MacBook Pro M1 bat un PC sous hormones sur Photoshop et Lightroom !

Du côté de l’écran, on retrouve une excellente dalle IPS de 13,3 pouces, soit 33,8 cm, qui déploie une résolution de 2560 × 1600 pixels. L’écran est brillant, les couleurs sont éclatantes, et l’expérience de navigation est somptueuse, que ce soit pour de la bureautique professionnelle, une séance Netflix ou pour du graphisme. Il est accompagné par une webcam intégrée qui se charge de capturer votre visage ainsi que votre voix en haute définition et sans bruit parasite.

MacBook Pro oblige, ce modèle possède une TouchBar, située entre l’écran et le clavier. Il s’agit d’un espace tactile, qui vous permet d’utiliser plus librement certaines fonctionnalités liées à l’application que vous utilisez. Sur Photoshop, vous pourrez par exemple régler avec précision la sélection de votre couleur, et sur Apple Music vous retrouverez les touches pour contrôler votre musique.

Du reste, on trouve évidemment le système d’exploitation Mac OS Big Sur, la compatibilité avec la totalité des applications de l’App Store, et une capacité de stockage de 256 Go sur un SSD. Vous pourrez y adjoindre un disque dur externe afin d’aller au-delà. Cet ordinateur portable possède une sortie casque, 2 port Thunderbolt 3 et un lecteurs d’empreintes. Le constructeur annonce jusqu’à 20 heures d’autonomie, une qualité (trop) souvent négligée pour un ordinateur portable conçu pour être le plus nomade possible.

Toutes les promotions sur les produits Apple chez Cdiscount

Pour marquer le coup, Cdiscount propose en ce moment ses « Journées exceptionnelles Apple« . Le marchand appose diverses promotions de 50, 100 ou 200 euros sur de nombreux appareils Apple, que ce soient des MacBook ou des iPad. Vous pouvez retrouver l’ensemble des promotions et des codes promos à cette adresse.