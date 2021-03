Parfaite pour les smartphones, la carte microSD SanDisk Extreme Pro 400 Go est à prix cassé

Vous avez besoin d’une plus grosse capacité de stockage sur votre téléphone Android ? Si ce dernier possède un port micro SD, vous serez ravi d’apprendre que la SanDisk Extreme Pro de 400 Go est actuellement à un prix imbattable sur Amazon. On la trouve à 67,99 euros.

Que ce soit pour les téléphones et tablettes Android, les caméras embarquées ou encore les drones, les cartes SD sont encore aujourd’hui majoritairement utilisées pour le stockage. Malgré leur format très compact, leur volume peut se montrer très vaste, comme aujourd’hui avec la SanDisk Extreme Pro 400 Go. Alors qu’elle est habituellement proposée à 95 euros chez les différents marchands, elle profite d’une réduction de 28 % par Amazon pour tomber à 67,99 euros. Elle est livrée avec un adaptateur SD.

La SanDisk Extreme Pro 400 Go en détail

La microSDXC SanDisk Extreme 400 Go est une carte mémoire qui se destine principalement possesseur de téléphones Android, de drones ou de caméras d’action qui possèdent un port microSD. Ce modèle est fourni avec un adaptateur SD, ce qui signifie que vous pourrez l’emmener partout avec vous souhaitez. Avec un volume de 400 Go, vous pourrez y stocker des milliers de photos et des centaines de films.

Avec sa classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), cette carte SD est compatible avec la définition UHD 4K. Pour ce qui est des performances, on se situe ici dans le haut du panier, avec des débits de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. Que ce soit pour installer des jeux vidéo, stocker ses séries ou ses photos, la carte est idéale et propose une expérience très fluide.

SanDisk est un véritable experte en la matière, et le constructeur a souhaité proposer un produit bien fini, et surtout robuste. Cette carte SD a ainsi été conçue et testée en conditions extrêmes : elle résiste aux températures chaudes et froides, à l’eau (et donc humidité), aux chocs, mais aussi aux rayons X. Ce sont autant de qualités qui ont leur petite importance !