Le Logitech MX Keys Plus, l’un des meilleurs claviers du marché, est à 99 €

Si vous recherchez un excellent clavier pour de la bureautique, ergonomique et qui vous permet d’écrire plus vite, le Logitech MX Keys Plus est une véritable référence dans le domaine. Il est aujourd’hui en promotion à 99,99 euros chez Fnac.

Véritable référence dans le domaine des claviers pour la bureautique, sans fil et avec un bon rétroéclairage, le clavier Logitech MX Keys Plus est complet. Il est ici livré avec un repose poignet. Habituellement indiqué à 119 euros, il tombe aujourd’hui à 99,99 euros chez Fnac. Une belle remise de 17 % sur l’un des meilleurs modèles disponibles.

Le Logitech MX Keys Plus en détail

Ce clavier de bureautique se démarque notamment par sa frappe agréable et silencieuse, une qualité qui est particulièrement appréciée sur le long terme. Les touches sont suffisamment bien réparties et sont légèrement incurvées pour une meilleure précision. L’ergonomie se fonde sur un châssis en plastique légèrement granuleux, qui profite ici d’un effet métallisé et d’une grande finesse. La qualité de fabrication est là, avec un sans fil sans accroc et un design compact. Bien sûr, le pavé numérique est également présent sur le côté droit du clavier.

Ce modèle de 109 touches est entièrement sans fil (via un Dongle fourni), et il ne sera malheureusement pas possible de le faire fonctionner en filaire. Toutefois, on ne souffre d’aucune latence à l’usage, et l’autonomie est tout simplement excellente. Ce modèle peut tenir environ 80 heures avec le rétroéclairage activé. En le désactivant, la batterie grimpe jusqu’à 5 mois. On appréciera également le petit capteur de présence qui désactive automatiquement le rétroéclairage au bout de 5 secondes lorsque vous retirez vos mains du clavier. De plus, il dispose de 6 niveaux d’intensité, et s’adapte à votre luminosité ambiante.

Le clavier est ici livré avec un repose-poignet qui est de bonne facture, qui vous offrira un meilleur confort pour une utilisation sur plusieurs heures. Par défaut, le clavier est légèrement incliné, ce qui n’est malheureusement pas réglable. De même, on regrettera les nombreux caractères sérigraphie sur la plupart des touches d’utilisation, qui affichent le caractère du clavier Apple, et le caractère du clavier Windows. Cela a au moins le mérite de le rendre compatible avec un Mac, mais aussi avec un PC. Il peut se jumuler avec 3 périphériques au maximum.