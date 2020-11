30 % de promo sur cette TV 4K 70″ pour un rapport taille/prix imbattable

En attendant le Black Friday, les promotions ne manquent pas. Aujourd’hui, la TV Hisense 70A7100F est à seulement 699 euros.

Avec sa diagonale de 70 pouces, la télévision LED 4K Hisense 70A7100F profite d’une jolie promotion de 30 %. On la retrouve actuellement à 699 euros au lieu de 999 euros sur Boulanger.

La Hisense 70A7100F en détail

Si vous souhaitez voir les choses en grand, la télévision Hisense 70A7100F devrait vous convenir. Avec sa diagonale de 70 pouces et sa définition 4K UHD, elle est tout simplement parfaite pour visionner des séries ou des films dans un grand format et elle est compatible HDR. Pour les contenus plus anciens restés en Full HD, un upscaler Ultra HD est intégré. Cela permet au téléviseur de transformer les images afin de profiter d’une meilleure qualité, même si cela ne sera jamais aussi bien qu’avec un contenu 4K natif.

En outre, on retrouve un système d’exploitation maison qui offre une navigation fluide. On y retrouve tous les gros services de vidéo à la demande : Netflix, MyCanal, RMC Sport, Disney+, Prime Video, etc. Il est aussi possible d’accéder à Internet ou YouTube et de consulter les vidéos. Cette smart TV est compatible avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, intégré nativement. Il est donc tout à fait envisageable de commander et de naviguer sur cette télévision directement à l’aide de sa voix ou de votre smartphone.

Le son est assuré par 2 x 15 W ainsi que la technologie DTS Virtual-X. Ce format est un équivalent du célèbre Dolby Surround. Il s’attache à recréer une ambiance la plus immersive possible, quel que soit le nombre d’enceintes de votre pièce. En revanche, cette télévision n’est pas compatible avec le Bluetooth. Côté connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0, une sortie audio analogique, une sortie optique, 1 port Ethernet ainsi que 2 ports USB.

La TV LED Hisense 70A7100F est garantie 2 ans et Boulanger vous offre la livraison.