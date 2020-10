Bons plans [Amazon Prime Day] notre sélection de Blu-Ray et DVD à ne pas manquer !

Prime Day oblige, Amazon propose jusqu’à -50% de réduction sur une sélection de Blu-ray, DVD, 4K UHD ! Voici une petite sélection des offres à ne pas manquer.

Sélection mise à jour le 14/10

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals