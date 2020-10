Amazon Prime Day : le Xiaomi Mi 10 (8+128Go) tombe à 549 euros

Amazon propose à l’occasion du Prime Day, le Xiaomi Mi 10 à 549 euros dans sa version 8+128Go. Notez que vous devez être membre Amazon Prime pour en profiter.

Une référence pour 2020 ?

Le Xiaomi Mi 10 est le digne successeur du Mi 9. Le smartphone offre tout ce dont on est en droit d’attendre d’un appareil haut de gamme en 2020. On retrouve ainsi un bel écran AMOLED de 6,67 pouces au taux de rafraichissement de 90 Hz et aux bordures extrêmement réduites. Cette dalle bénéficie par ailleurs d’une luminosité exemplaire de 1 120 nits. Exit la caméra frontale rétractable de son prédécesseur, puisqu’on retrouve sur le Mi 10 un poinçon situé en haut à gauche de la dalle, à l’instar des Galaxy S20, renfermant un capteur de 20MP. Le poinçon risque certainement de s’imposer comme l’un des nouveaux standards en 2020, quand on sait que la plupart des nouveaux smartphone haut de gamme prévu dans les prochains mois devraient, eux-aussi, opter pour cette caractéristique, comme le OnePlus 8, ou encore le futur Huawei P40 Pro.

À l’arrière, on profite d’un dos en verre du plus bel effet, ce qui permet évidemment au smartphone d’être compatible avec la recharge sans fil de 10W. La recharge par câble pourra se faire à 30W ce qui permettra de remplumer sa batterie de 4 780 mAh à la vitesse de l’éclair. C’est d’ailleurs sur ce dos qu’on retrouve le modèle photo du Mi 10. Disposé à la verticale, ce bloc photo comprend pas moins de quatre capteurs, avec un principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, un capteur ToF de 2 MP et un objectif Macro de 2 MP. En façade, profitez d’un capteur de 32MPx pour vos selfies. Enfin, à l’intérieur, on retrouvera le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5. La puce permet en outre à tous les Mi 10 d’être compatibles avec la 5G par défaut, mais aussi avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5. Enfin, le stockage débute à 256 Go pour finir à 512 Go. Il tourne sous MIUI 11 basé sur Androide.

