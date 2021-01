Aspirez et lavez vos sols sans effort, l’ECOVACS Ozmo 905 est à 265 euros

Quoi de mieux qu’un robot aspirateur ? Un modèle qui lave également les sols, comme l’Ecovacs Ozmo 905. Qui se paye le luxe de s’afficher avec une réduction de -20 % pour les soldes, ce qui le rend presque irrésistible.

L’Ecovacs Ozmo 905 est plus qu’un simple robot aspirateur. En plus de chasser les poussières et résidus en mode aspiration. Il peut en plus nettoyer vos sols durs, du parquet, au lino, en passant par le carrelage. Bref, entretenir son intérieur n’aura jamais été aussi simple et nécessité si peu d’effort. Cela a pourtant un prix, 339 euros ce qui est plutôt raisonnable. Pour les soldes, réduisez donc votre charge mentale pour seulement 265 euros sur Amazon.

Ecovacs Ozmo 905 en détail

Une jolie forme ronde, un blanc laqué de toute beauté, ce robot aspirateur se veut aussi pratique, qu’esthétique. Nous apprécions sa hauteur de seulement 10,2 cm, qui lui permet de travailler sous la plupart des meubles. Il embarque une brosse principale et deux latérales pour amener la poussière à la première. Un module aspiration direct est également disponible, ce qui donnera un grand sourire aux propriétaires d’animaux domestiques.

Son appli dédiée (iOS et Android) est très bien pensée et intuitive. Elle donne accès aux nombreuses fonctions en quelques pressions du doigt. Vous pourrez choisir entre deux niveaux de puissance d’aspiration, trois niveaux de débit d’eau, une alerte de remplacement « tissus de nettoyage », programmer des cycles d’aspirations et bien d’autres petites choses. Pour les plus économes de leur énergie, au lieu d’utiliser votre smartphone passez par la voix. Il est compatible avec Alexa.

Le télémètre laser embarqué autorise un bon niveau de cartographie, autant pour optimiser le nettoyage, qu’éviter les chocs réguliers contre meubles et mur. L’aspiration est efficace, puissante, et cela sur tous les types de sols. Par contre, comme ses concurrents, les tapis à poil long le feront beaucoup plus travailler. En ajoutant une lingette réutilisable ou lavable, l’Ecovacs Ozmo 905 qui intègre un petit réservoir d’eau pour laver les sols et vous n’avez qu’à le regarder alors que vous êtes sur Netflix.

