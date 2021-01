[Soldes] Le Mi Note 10 Lite tombe à seulement 240 euros !

Le Mi Note 10 Lite est aujourd’hui proposée à seulement 240 euros avec le code FRHIVER10 chez Aliexpress à l’occasion des Soldes. Une offre qui améliore encore davantage le rapport qualité-prix de ce smartphone bien équilibré.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite en détail

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite a été présentée à la fin du mois de mars 2020. Il s’agit d’un téléphone basé sur un joli écran AMOLED de 6,57 pouces, offrant une résolution de 2400 × 1080 pixels. Pour tourner, on trouve un processeur (bien connu) Qualcomm Snapdragon 765G et 6 Go de RAM dans ce modèle, capable d’exécuter la grande majorité des applications, mais aussi de fournir une connectivité 5G, le tout à moins de 250 euros. Difficile de faire mieux, alors même que la norme téléphonique se déploie actuellement en France.

Côté photographie, le smartphone se débrouille très bien et dispose d’un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP qui lui permet de réaliser de jolies photos. Le modèle proposé ici dispose de 64 Go de stockage. En outre, l’autonomie du Mi Note 10 est robuste : 4160 mAh compatible est fourni avec un chargeur rapide de 22,5 W. De quoi éviter de devoir recharger son téléphone chaque soir, en utilisation normale.

