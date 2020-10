La batterie portable AUKEY de 10000mAh avec chargeur sans-fil est à 29,99 euros

AUKEY propose actuellement une batterie externe de 10000 mAh offrant plusieurs avantages pour seulement 29,99 euros chez Amazon (coupon à récupérer sur la page produit).

Pratique, la batterie externe PB-WL02 de AUKEY offre en plus de ses 10 000 mAh pour recharger votre smartphone, la possibilité de recharger ce dernier grâce à sa comptabilité avec la norme Qi jusqu’à 10 W ! Intéressant notamment si vous êtes en déplacement et que vous voulez regarder un film, une série dans les transports, cette batterie vous permet non seulement de charger votre smartphone sans fil mais aussi d’avoir un support sur lequel le poser (béquille incluse). Cette batterie est également équipée de la charge rapide via la sortie Power Delivery 3.0 et la sortie Quick Charge 3.0 qui se combinent pour fournir une charge optimisée jusqu’à 18 W. Elle offre un port USB-C et un port USB standard.

La batterie se recharge quand à elle complétement en un peu plus de 3 heures avec un chargeur de 18 W. Enfin, on notera qu’elle dispose d’un indicateur LED sur le côté indiquant le niveau de batterie et l’état de charge. De plus, un autre indicateur dédié à la charge sans fil indique lorsque la charge rapide sans fil est active. La batterie n’est pas si imposante puisque comme vous pouvez le voir ci-dessous, elle est de la taille d’un Pixel 4a 5G, elle n’est pas non plus très lourde et se glissera facilement dans un sac.