Bons plans Surface Laptop Go et les nouvelles versions de Surface Pro X sont disponibles dès aujourd’hui

Dévoilés en début de mois, les Surface Laptop Go et de nouvelles versions de Surface Pro X sont disponibles chez Microsoft à partir de 629 euros !

Surface Laptop Go : le laptop le plus abordable de la gamme Surface

Bleu Glacier, Gris Platine, Sable… Surface Laptop Go se décline en trois coloris à un prix abordable dès 629 euros. Au-delà de son style élégant, ses performances et son autonomie ( jusqu’à 13h) permettent de passer une journée entière à travailler, faire des achats ou regarder des films et séries en streaming, à la maison ou ailleurs.

Surface Laptop Go dispose d’un écran tactile PixelSense de 12,4’’, d’un grand trackpad de précision, d’une caméra HD et de micros Studio. On retrouve également un processeur i5-1035G1 Quad-Core Intel de 10e génération accompagné de 4 Go ou 8 Go de RAM et une capacité pouvant aller jusqu’à 256 Go. Son poids est de seulement 1,110 g pour une épaisseur de 15,69 mm, et le tout sous Windows 10S.

Fiche technique :

Processeur i5-1035G1 Quad-Core Intel de 10e génération

Ecran tactile de 12.4” PixelSense

Ports USB de type A et C

Coloris disponibles : Bleu Glacier, Gris Platine, Sable

Caméra HD 720p intégrée

Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Disponible à partir de 629€

De nouvelles versions pour la Surface Pro X

Conçue pour s’adapter à chaque manière de travailler, Surface Pro X s’améliore encore avec une nouvelle configuration et de nouvelles expériences d’application. Cela se traduit par une durée de vie de la batterie plus longue et des performances accrues. Microsoft a conçu avec Qualcomm un nouveau processeur Microsoft SQ 2, le plus rapide de sa catégorie, et a intégré une nouvelle version de Microsoft Teams optimisée pour Windows sur ARM.

Avec la connectivité Gigabit LTE ultra-rapide, les utilisateurs de Surface Pro X disposent toujours d’une connexion directe, même si leurs enfants jouent sur Xbox ou que leur colocataire est en appel vidéo. On trouve également deux ports USB-C et un écran tactile de 13 pouces aux bordures ultrafines, le tout disponible dans de nouvelles couleurs.

Fiche technique :

Processeur Microsoft SQ 2 pour les nouvelles versions de Surface Pro X

Connectivité Wifi et Gigabit LTE

Coloris disponible : Platine et Noir pour les nouvelles versions de Surface Pro X

Trois nouveaux coloris disponibles pour le clavier : Gris Platine, Bleu Glacier et Rouge Coquelicot

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Nouvelles versions disponibles à partir de 1699€.

De nouveaux accessoires pour un espace de travail optimisé

Pour tous ceux qui souhaitent équipe leur bureau ou leur salle de classe à domicile, Microsoft propose plusieurs nouveaux accessoires Surface et Microsoft parmi lesquels :