Le OnePlus Nord 256 Go est 50 euros moins cher sur Amazon

Amazon propose aujourd’hui une réduction de 50 euros sur la « grosse » version du OnePlus Nord avec 12 Go de RAM et 256 de stockage.

Le OnePlus Nord est toujours parmi les meilleurs rapport qualité-prix du marché. Et c’est aujourd’hui la version « luxe » du smartphone, avec 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive qui profite d’une réduction de 50 euros, soit 10% sur Amazon. Le smartphone tombe donc à 449 euros au lieu de 499, vendu et expédié par l’ecommerçant.

Le OnePlus Nord en détail

Le OnePlus Nord, est sorte retour aux sources pour la marque chinoise. Elle restaure avec ce téléphone bien équipé à un prix serré son ADN historique. La face avant se pare d’un écran Amoled Full HD+ de 6,44 pouces avec un double poinçon pour les caméras. Cet écran possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides, cela peut paraître anecdotique mais c’est un réalité un vrai plaisir à l’usage.

Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui, s’il n’est pas le plus puissant, répond sans problème à toutes les exigences, y compris les jeux. Cette puce a par ailleurs le mérite de supporter la 5G. Si ce n’est pas franchement utile pour le moment, ça le sera très bientôt. Sur cette version « luxe » vous trouverez en plus 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Pour la photo, OnePlus s’appuie sur quatre capteurs qui s’en sortent globalement bien, mais on aurait pu espérer un peu mieux dans certains condition. La batterie de 4115 mAh permet enfin de rester plus d’une journée loin d’une prise. Enfin, comme toujours chez OnePlus, le téléphone tourne sous Android (10 en l’occurrence) avec la surcouche OxygenOS toujours aussi agréable au quotidien.

Vous trouverez tous les détails dans notre test du OnePlus Nord.