Bons plans [Black Friday] L’enceinte Sonos One SL est à -25 % et passe à 149 euros

Vous êtes à la recherche d’une bonne enceinte au très bon rapport qualité-prix ? Sachez que la Sonos One SL est aujourd’hui disponible à 149,99 euros pour le Black Friday.

L’enceinte One SL de Sonos est une petite référence sous la barre des 200 euros, notamment pour sa compatibilité et sa polyvalence. À l’occasion du Black Friday, Darty propose une jolie remise de 25 %, faisant tomber son prix à 149,99 euros. Attention, les stocks sont limités.

La Sonos One SL en détail

La Sonos One SL, ici proposée sa version noire, est une enceinte amplifiée Multiroom qui s’appuie sur 2 amplificateurs numériques de classe D. Elle reprend les spécificités de la très populaire Sonos One classique, mais elle embarque pas d’assistant vocal. Pour l’aspect sonore, le son est de très bonne facture. De plus, il se calibre et s’adapte automatiquement à votre pièce, avec son système Trueplay.

La conception de cette enceinte connectée est robuste. Elle est par exemple résistante à l’humidité. En outre, elle est compatible avec la technologie Apple AirPlay 2, ce qui vous permet de diffuser surtout de la musique depuis votre téléphone, votre tablette votre ordinateur directement sur l’enceinte en un seul clic. Les services équivalents de chez Spotify ou Deezer sont bien sûrs compatibles.

Attention toutefois, puisque cette enceinte connectée est uniquement contrôlable en Wi-Fi. Il n’est donc pas possible de l’utiliser par le Bluetooth, et vous devrez donc compter sur une connexion Internet fonctionnelle. L’installation est simple puisqu’il suffit de brancher le câble d’alimentation et d’ouvrir l’application dédiée. Il est aussi possible de la reliée avec d’autres enceintes de la marque Sonos afin de créer votre propre home cinéma, ou votre son stéréo.

