Le Black Friday chez Cdiscount : notre sélection des meilleures offres

Cdiscount fait son Black Friday. Les bons plans tant attendus sont enfin là. Voici notre sélection des meilleures offres chez le ecommerçant français.

L’heure du Black Friday a sonné chez Cdiscount ! Smartphones, maison, mobilité urbaine et gadgets, nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions du ecommerçant français. Si vous ne trouvez votre bonheur, n’hésitez pas à revenir régulièrement, cet article sera mis à jour tout au long de l’événement. Vous trouverez ici nos recommandations, mais vous pouvez aussi faire vos emplettes vous même directement sur la page dédiée au Black Friday chez le marchand.

Dernière mise à jour le 4/12 à 18h35

La sélection en un clin d’œil

Vous n’avez pas le temps de tout lire ? Voici notre sélection en un clin d’œil



Trottinette électrique Go Ride 80 Pro à 199 euros

Si vous cherchez à vous déplacer régulièrement en ville, et que vous souhaitez autre chose qu’un vélo, alors cette trottinette électrique pourrait vous convenir. Elle est compacte, performante et fiable, le tout à 199,99 euros au lieu de 349 euros. Attention, les stocks sont limités.

Samsung Galaxy Tab A à 179 euros

Cette tablette sera parfaite pour les personnes qui cherchent un moyen de lire et se divertir sans autre forme de procès. La Galaxy Tab A de Samsung pourra notamment convenir pour faire un peu de lecture, regarder des vidéos sur YouTube et jouer à quelques jeux pas trop gourmands. Si c’est ce que vous cherchez, elle est en promotion pendant les Black Friday à 179 euros au lieu de 249 €.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à 239 euros

La trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi voit son montant chuter de 47 %, soit 211 euros. Elle est disponible à 239,99 euros. Lancée sur le marché en 2020, cette trottinette électrique met à votre disposition près de 250 W de puissance. Elle peut atteindre les 20 km/h, est totalement conforme à la législation française et offre une autonomie de 20 Km selon le constructeur. Bien sûr, suivant le type de terrain emprunté ainsi que votre vitesse, la batterie durera plus ou moins.

Samsung Galaxy A21S à 149 euros

Quand on pense aux Galaxy A, certaines personnes pensent que se sont de mauvais téléphones. Or, ils proposent d’excellentes caractéristiques pour les personnes qui ne cherchent pas à avoir les dernières technologies. C’est pour ça que ce Galaxy A21S de Samsung est intéressant. En plus de ça, il est en promotion sur Cdiscount au prix de 149,99 € au lieu de 179,99 € soit 30 € de réduction.

Consoles et manettes : l’univers PS4 à prix cassé

Cdiscount propose de nombreuses réduction sur tout l’univers PS4. Si vous avez déjà la consoles, les manettes DualShock 4 sont en promotion à 39 euros au lieu de 59 dans de nombreux coloris. Si vous n’avez pas la console ou que vous souhaitez l’offrir à quelqu’un pour Noël, vous avez un pack contenant le PS4 slim et 7 jeux, dont deux immanquables que sont FIFA 21 et God of War pour 369 euros. Si vous n’avez pas besoin d’autant de jeux, optez pour le pack PS4 Slim + 5 jeux, il y a toujours FIFA 21, mais aussi Call of Duty et le chouette jeu de course Crash Team Racing pour 349 euros.

Samsung Galaxy S20 à 579 euros, Note 20 à 699 euros

Très belle offre sur l’un des derniers flagships de Samsung : le Galaxy S20. Lancé à 909 euros au printemps 2020, le smartphone profite d’une très belle réduction de 330 euros pour tomber à 579 euros. Pour rappel, ce smartphone haut de gamme embarque un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour animations en toute fluidité. Il est propulsé par le puissant processeur Exynos 990 de Samsung. La partie photo est composée de 3 capteurs, avec un principal de 64 mpx. Rappelons qu’il est également certifié IP68 et qu’il est compatible charge sans fil, mais pas 5G.

Si vous appréciez le stylet S-Pen, le Galaxy Note 20 est également en promotion à 699 euros cette fois contre 959 euros au moment de sa commercialisation à la rentrée 2020. Il reprend en grande partie les caractéristiques du S20, mais ajoute bien évidemment le fameux stylet qui donne quelques fonctionnalités supplémentaires. Les créatifs apprécieront également la possibilité de réaliser des croquis directement sur leur téléphone. Précisons qu’il s’agit du modèle 4G.

OnePlus Nord N10 à 299 euros

Déclinaison moins onéreuse du OnePlus Nord, le OnePlus Nord N10 5G souhaite comme son grand-frère proposer des caractéristiques intéressantes à un prix contenu. Son rapport qualité-prix n’a peut-être jamais été aussi séduisant qu’aujourd’hui, puisqu’il est disponible à 299 euros au lieu de 349 euros. Il embarque notamment un écran LCD Full HD+ de 6,49 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son processeur Qualcomm Snapgragon 690 qui, s’il n’est pas le plus puissant, répond aux besoins courants tout en étant déjà compatible 5G. Sur la photo : 4 capteurs à l’arrière, dont un capteur principal de 64 mégapixels.

Casque Bose QC 35 II à 169 euros

L’illustre casque à réduction de bruit de Bose n’a jamais été aussi bon marché. Le QC 35 II tombe à seulement 169,99 euros sur Cdiscount pendant ce Black Friday. S’il a depuis été remplacé par le Headphones 700, il reste à ce jour l’un des meilleurs casques audio du marché, alliant confort, autonomie, fonctionnalité et bien sûr sa réduction de bruit active particulièrement efficace. Même après une nouvelle génération, le casque reste un incontournable. Surtout à ce prix.

PC gamer Asus 15 pouces à 599 euros

Pas besoin de dépenser une fortune pour s’offrir un PC de jeu convenable, il suffit de 599 euros. La Asus FX571GT-BQ691T embarque un écran de 15 pouces Full HD, un processeur Core i5-8300H avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sur un SSD. Les calculs graphiques seront assurés par GPU dédié avec le Nvidia GTX 1650. Ce dernier ne fera pas tourner les derniers jeux en 4K, mais fera bien le travail pour les jeux compétitifs comme League of Legends ou CS : GO.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing à 219 euros

Plus franchement besoin de présenter la Nintendo Switch Lite. C’est comme une Nintendo Switch, mais qui s’utilise exclusivement en mode portable. Vous pouvez jouer à la quasi-totalité du catalogue, seuls certains jeux moins en vue comme 1-2 Switch ne fonctionnent pas, car ils utilisent les Joy-Con détachables. Pour le reste, c’est tout pareil et vous pourrez profiter de tous les grands titres de la console dont Zelda : Breath of the Wild ou… Animal Crossing qui est justement proposé dans ce pack à 219 euros. Si vous cherchez un autre jeu, un autre pack ou la version classique de la console, plusieurs autres options sont disponibles chez Cdiscount.

Dyson V7 à 219 euros

Certes, le Dyson V7 n’est pas le dernier aspirateur de la marque britannique, mais c’est tout de même l’un des meilleurs aspirateurs-balais du marché. Pendant ce Black Friday, Cdiscount le propose à un prix rarement vu, si ce n’est jamais : 219 euros seulement. Vous ne trouverez pas moins cher pour vous équiper chez Dyson.

Barre de son Samsung HW-K335 à 99 euros

Le son produit par les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs est souvent de piètre qualité. Investir dans une barre de son, même sans débourser des sommes folles, est un moyen simple de donner plus de corps à ses programmes, aux événements sportifs, aux films, séries et jeu vidéo. Vous pouvez le faire aujourd’hui pour 99 euros avec cette barre de son Samsung HW-K335 accompagné par son caisson de basse.

2 LEGO achetés, le 3e offert

Pour le Black Friday, Cdiscount et LEGO on mis en place un opération « 2 acheté, le 3e offert » sur de nombreux sets. Vous pouvez tous les retrouver directement chez le marchand. La plupart de sets sont plutôt destinés aux enfants, donc ce sera surtout pratique pour les cadeaux de Noël, mais certains pourront aussi plaire aux plus grands. Pour profiter de l’offre il faudra utiliser le code LEGOBF20.