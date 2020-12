[Black Friday] RED by SFR lâche un forfait avec 160Go de data pour 15 euros par mois !

A l’occasion du Black Friday, RED by SFR dévoile un forfait mobile de 160 Go à seulement 15 euros par mois ! Attention offre valable uniquement aujourd’hui.

Aujourd’hui, le forfait 160 Go de RED by SFR n’est qu’à 15 euros ! Pour ce prix, vous avez également les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 15 Go dans l’Union européenne (hors Suisse et Andorre) et les DOM. C’était le prix du forfait 80 Go, autrement dit, pour ce Black Friday, RED vous offre 80 Go supplémentaires gratuitement.

Comme toujours chez SFR, cette offre est « sans limite de durée », c’est-à-dire qu’il ne changera pas au bout d’un an comme d’autres offres promotionnelles. En revanche, elle n’est pas « à vie » dans le sens où RED est toujours susceptible de faire évoluer son offre. Elle est en revanche sans engagement, vous pourrez donc à tout moment changer d’opérateur. Sans frais.