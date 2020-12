[Black Friday] Le Samsung Galaxy S20 profite d’une remise exceptionnelle de 330 €

L’un des téléphones les plus intéressants du marché, le Samsung Galaxy S20, est aujourd’hui en promotion à l’occasion du Black Friday chez Cdiscount. Il est disponible à seulement 579 euros.

Ici proposé dans sa version 128 Go, l’excellent Samsung Galaxy S20 profite d’une remise surprise par rapport à son prix initial. Le smartphone haut de gamme Android est actuellement vendu à 579 euros au lieu de 909 euros, soit une réduction de 330 euros chez le revendeur Cdiscount. Il est disponible en 2 coloris, en bleu et en gris.

Le Samsung Galaxy S20 en détail

Le Samsung Galaxy S20 est un téléphone Premium sorti en mars dernier. Il se démarque notamment par sa finition léchée et une qualité d’affichage époustouflante. Il repose sur un écran troué AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, lui conférant une bonne fluidité. Que ce soit pour les médias ou les jeux vidéo, le S20 est l’un des meilleurs modèles actuellement disponibles.

D’ailleurs, ce téléphone tourne à toute vitesse avec son processeur Samsung Exynos 990 et ses 8 Go de RAM. Cela permet de faire tourner n’importe quelle application ou jeu gourmand avec les paramètres de qualité au maximum. Le Galaxy S20 est aussi endurant, avec une batterie longue durée de 4000 mAh, qui se couple avec une charge rapide de 45 W. À noter que vous pouvez aussi profiter de la charge sans fil sur les supports Qi.

Rien n’a été laissé au hasard, et du côté de la photographie, nous sommes aussi sur du très lourd. Le Samsung Galaxy S20 s’articule autour d’un triple capteur au dos un capteur principal de 12 Mpx, un capteur téléphoto 3x de 64 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, FoV 123°. Le capteur photo principal du S20 offre des clichés riches en détails, nets, avec une bonne répartition des couleurs et du contraste. Même en basse lumière, le téléphone offre de beaux résultats pour ses photos. C’est cependant moins ambitieux que le S20 Ultra, disponible à un tarif bien plus costaud. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du Samsung Galaxy S20.

