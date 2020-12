[Bon Plan] cette enceinte Bluetooth Xiaomi est à seulement 30 euros

Aliexpress propose l’enceinte bluetooth Xiaomi pour seulement 30 euros. Si vous en commandez deux, vous obtenir 2% de réduction supplémentaires. Pratique pour sonoriser deux pièces… ou obtenir un effet stéréo.

La Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker fait exactement ce qu’elle annonce : il s’agit d’une enceinte portable Bluetooth pour sonoriser la pièce que vous voulez plus proprement qu’avec le haut-parleur de votre téléphone. Elle est disponible aujourd’hui sur Aliexpress pour 30 euros.

L’enceinte Bluetooth Xiaomi en détail

Xiaomi oblige, ces enceintes misent comme toujours sur un bon rapport qualité-prix pour convaincre. Vous retrouverez donc les bases : Bluetooth 5, deux haut-parleurs de 8 W chacun et de la recharge via USB-C, mais aussi un petit plus avec une certification IPX7. C’est un plus non négligeable si on compte la mettre dans sa salle de bain ou au bord de la piscine durant l’été. Elle ne craindra ainsi pas les manipulations avec les mains mouillées.

L’ensemble mesure 21 cm de long et 7 cm de large et de haut. C’est suffisamment compact pour être transporté sans trop difficulté, tout en laissant un peu de place aux haut-parleurs pour développer des graves. Attention cependant, il s’agit toute de même de produits à petit prix, il ne faut donc pas s’attendre à des miracles côté son. En revanche, elles ont un plus, et c’est aussi pour ça qu’il peut être intéressant d’en prendre deux, c’est qu’elles peuvent se connecter entre-elles pour offrir plus de puissance et un son stéréo.

Vous trouverez sur les dessus les boutons de contrôle et de volume pour ne pas avoir besoin d’utiliser systématiquement votre téléphone pour changer de musique. Xiaomi annonce 13h d’autonomie sur une seule charge. Largement de quoi tenir un apéro entre amis ou une journée au bord de la piscine.

Une première version de cet article indiquait qu’il s’agissait d’un lot de deux. Ce n’est pas le cas. Nous avons effectué les modifications qui s’imposaient pour corriger l’erreur.