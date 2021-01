Le stabilisateur (+ accessoires) DJI Osmo Mobile 3 tombe à 95 euros

Si vous utilisez régulièrement votre téléphone pour réaliser des vidéos et des clichés, un stabilisateur ergonome et performant peut être une belle option pour améliorer les rendus. Aujourd’hui, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 avec ses accessoires sont en réduction sur Amazon. Le kit est disponible à 95 euros.

Habituellement commercialisé à 139 euros sur le site marchand, le DJI Osmo Mobile 3 Prime Combo profite d’une réduction de 32 % pour tomber à 95 euros. Autonomie, rangement, stabilisateur, il y a de tout pour améliorer la qualité de vos clichés, mais aussi pour vous faciliter la vie.

Le DJI Osmo Mobile 3 Prime Combo en détail

Voici ce que vous pourrez trouver à l’intérieur de ce pack :

Osmo Mobile 3

Poignée Trépied Osmo

Mallette de Transport

Câble d’alimentation

Sac de Rangement

Dragonne

Plaquettes antidérapantes

Care Refresh (assurance)

On retrouve donc principalement le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3, un véritable succès commercial. Il a été pensé pour une utilisation à une main, avec un poids total de 405 g seulement et une autonomie robuste (15 heures selon le constructeur). Dessus, on retrouve un port USB A et USB C pour la recharge. Ce stabilisateur est très polyvalent puisqu’il propose plusieurs modes de prise de vue, comme le panorama qui vous permet d’immortaliser des scènes entières avec des processus automatisés. Le mode TimeLapse permet de condenser le temps et le mouvement pour obtenir des résultats à couper le souffle.

La 3e version de ce Osmo Mobile apporte évidemment son lot de nouveautés. La conception même de l’appareil devient pliable, ce qui renforce son côté nomade. Enfin, on retrouve le mode Active Track 3.0 qui permet d’immortaliser rapidement des scènes (animaux, photo en mouvement) simplement en appuyant sur le bouton de déclenchement situé sur le manche. Grâce à des algorithmes d’apprentissage approfondi et de vision par ordinateur, il offre des résultats assez convaincants. On appréciera également le mode FaceTrack qui démarre automatiquement lorsque vous allumez votre caméra selfie, et vous maintient par exemple au centre du cadre.

Par rapport au Osmo Mobile 3 seul, ce bundle proposé ici par Amazon permet d’obtenir une poignée trépied pour votre Osmo, une mallette de transport et la garantie Care Refresh. Cette dernière vous offre une protection intégrale sur les produits DJI en cas de dommages accidentels. Un avantage certain pour les voyageurs occasionnels qui risquent de faire tomber leur matériel. Vous pourrez bénéficier jusqu’à 2 remplacements en un an.

Notez que le Osmo Mobile 3 est compatible avec les smartphones de 62 à 88 mm de largeur et jusqu’à 9,5 mm d’épaisseur.