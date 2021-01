Économisez 329 euros sur le pack Vivo X 51 256 Go + Vivo True Wireless

Pour une durée limitée, le téléphone Vivo X51 5G ainsi qu’une paire d’écouteurs true wireless sont actuellement proposés dans un pack à 699 euros seulement. Ils sont disponibles chez Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger.

Les soldes sont souvent l’occasion de se procurer des téléphones haut de gamme à des prix plus attractifs. C’est le cas aujourd’hui avec le Vivo X51 5G 256 Go qui profite d’une remise immédiate de 200 euros, ainsi que des écouteurs sans fil Vivo TWS Neo offerts (d’une valeur de 129,90 euros). Au total, on peut obtenir ce pack à 599 euros au lieu de 928,90 euros.

Le Vivo X 51 256 Go en détail

Vivo est une marque qui s’est récemment lancée en France avec plusieurs modèles. Parmi eux, on trouve le très bon X51, un téléphone bien équilibré et performant. Il s’appuie sur un magnifique écran OLED de 6,56 pouces incurvé sur les côtés, qui est parfait pour regarder des séries, jouer ou pour de la simple navigation. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui fluidifie l’expérience.

Le X51 5G est un smartphone haut de gamme qui vous offre des performances exceptionnelles. On retrouve, sous le capot, un processeur Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. Cette association bien connue sur le segment haut de gamme permet de délivrer d’excellentes performances dans n’importe quelle application, ou jeu vidéo gourmand, en 3D. La version ici proposée offre 256 Go de stockage.

Mais le plus gros avantage de ce téléphone est certainement son aspect photo. Véritable champion dans le domaine, il est doté d’un module caméra « Big Eye » avec stabilisateur gimbal intégré pour assurer des photos nettes et des vidéos stables, même en mouvement et en condition de faible luminosité. À l’arrière du téléphone, on trouve un ensemble de 4 capteurs photo, avec un principal grand angle de 48 mégapixels équipé d’une stabilisation 5 axes et deux téléphotos. Du jamais vu sur le marché.

Le X51 5G n’est pas en reste au niveau de son autonomie. Il est équipé d’une batterie de 4315 mAh, qui est compatible avec la charge rapide de 33 W. L’appareil peut donc se charger en un peu plus d’une heure. En cas d’utilisation normale, vous pouvez tenir 2 jours sans problème. Pour en savoir plus, nous vous invitons à retrouver notre test du Vivo X51 5G.

