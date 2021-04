[Bon plan] Le bracelet connecté Huawei Band 6 est à 35€

Le Huawei Band 6 est un bracelet connecté que l’on pourrait qualifier de montre connectée grâce à un écran plus imposant que ses concurrents.

Bien que le Xiaomi Mi Band 6 propose des fonctionnalités et des technologies qui aident à entretenir sa santé, son design minimaliste ne fait pas que des heureux. Beaucoup d’entre eux cherchent alors des bracelets connectés avec un plus grand écran et c’est le cas du Huawei Band 6. Le bracelet connecté de Huawei possède un design très recherché par bon nombre d’utilisateurs. Huawei a donc conçu un bracelet connecté très prisé par les personnes qui souhaitent porter leur dispositif de santé tous les jours. Le Huawei Band 6 est disponible sur Aliexpress au prix de 35€. Livraison depuis la Chine.

Profiter de l’offre à 35€

Un design et un écran très aguicheur

Qu’on le veuille ou pas, ce Huawei Band 6 possède un design original notamment grâce à son écran AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels et une résolution de 282 pixels par pouce. Ce bracelet connecté met ses concurrents au placard avec un écran 148 % plus grand afin d’apporter un confort de lecture inégalé.

Le reste du Huawei Band 6 est composé de polymère notamment pour résister à l’eau. Le Band 6 vous permettra de suivre les activités aquatiques grâce à une étanchéité de 5 ATM soit, une capacité d’être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Des fonctionnalités et des capteurs dignes d’un bracelet connecté haut de gamme

En ce qui concerne les capteurs intégrés au Huawei Band 6, vous pourrez compter sur un capteur de fréquence cardiaque et à un capteur d’oxygénation. Ces derniers sont parfaitement exploités par la partie logicielle du Band 6. Ils vous permettront d’avoir des informations relativement précises de votre corps pendant l’effort. À savoir que le bracelet connecté possède de nombreuses activités physiques à faire à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’on pourrait penser que le développement de l’OS de l’Band 6 de Huawei aurait été difficile, mais il en a été autrement. En effet, les OS le plus compliqués à développer pour les constructeurs sont ceux présents dans les bracelets ou montres connectées rondes. Les développeurs sont obligés de rogner certaines parties de l’affichage. Or, les écrans rectangulaires comme celui présent sur le Band 6 (et les écrans carrés) permettent d’afficher correctement toutes les données sans faire de compromis.

C’est ainsi que vous aurez la possibilité de lire un SMS, une notification ou encore les résultats de votre activité sportive avec beaucoup plus de facilité. D’ailleurs, vous pourrez suivre vos exploits depuis l’application dédiée disponible gratuitement depuis le Google Play Store ou l’App Store. Vous accéderez à meilleure visibilité dans le temps de votre fréquence cardiaque, de votre taux d’oxygène dans le sang ou encore de votre sommeil.

Un suivi au mètre près grâce au Huawei Band 6

Le Huawei Band 6 possède une batterie de 180 mAh capable de vous restituer une autonomie de quatorze jours sans aucun souci. Cette dernière viendra supporter les besoins en ressources des différents capteurs et les besoins du GPS sans oublier que le bracelet connecté se connecte à votre smartphone à l’aide d’une technologie Bluetooth basse consommation.

En attendant, vous pouvez retrouver le Huawei Band 6 en promotion sur Aliexpress au prix de 35€. Livraison depuis la Chine.

