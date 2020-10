[Bon Plan] Le clavier mécanique Logitech G513 passe à 89 €

Lumineux, robuste et performant, le clavier mécanique G513 par Logitech est une belle option pour les joueurs exigeants. Il est aujourd’hui disponible à 89,99 € sur Amazon. Jamais il n’a été aussi peu cher sur le site de vente en ligne.

Le clavier mécanique est livré en compagnie d’un repose-poignet à mémoire de forme qui saura vous accompagner durant vos longues sessions de jeu. S’intégrant parfaitement avec les autres périphériques Logitech de la gamme G Hub et notamment la souris G Pro actuellement en promo, le G513 est aujourd’hui proposé à seulement 89,99 euros. Un tarif bien plus alléchant que son prix conseillé de 169,00 euros.

Le Logitech G513 en détail

Ce clavier mécanique embarque des Switchs GX Brown pour vous offrir un confort et des performances maximales en jeu ou durant votre bureautique. Ce type de réponse tactile est fortement apprécié par les gamers et a fait ses preuves ces dernières années. Le clavier s’adresse surtout aux joueurs et propose des raccourcis pratiques : mode « jeu » avec désactivation de la touche Windows ou encore contrôle simplifié de vos médias. En outre, un dispositif de relais USB vous permet de brancher votre souris, lecteur flash ou même votre téléphone.

Le clavier embarque également un système complet de rétroéclairage RGB. La technologie Lightsync est intégrée en parallèle, vous offrant un éclairage dynamique et entièrement personnalisable. Les plus exigeants auront la possibilité d’associer un rétroéclairage unique à chacune des touches. Le tout se synchronise avec vos jeux, musiques ou vidéos pour un éclairage unique de plus de 16,8 millions de couleurs.

Côté finition, nous sommes en présence d’un clavier robuste. Il repose, selon Logitech, sur un alliage en aluminium « de qualité aéronautique ». De quoi garantir plusieurs années d’utilisation au minimum et un investissement assurément rentabilisé. Enfin, vous aurez le choix d’apposer ou non le repose-poignet à mémoire de forme : celui-ci se compose d’une mousse capable de retrouver sa forme de base au besoin et vous offre un confort supplémentaire, bien pratique durant de longues sessions d’utilisation.