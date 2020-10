[Bon Plan] Le Google Home Max est à seulement 149,99 €

Lancée en 2018 à un tarif de 400€, l’enceinte connectée Home Max de Google profite des récentes sorties pour tomber à 149,99 euros. Elle se retrouve ainsi au même tarif que le Nest Audio.

Alors que son prix de lancement était sans doute trop élevé, l’enceinte connectée Google Home Max est aujourd’hui bien plus attractive. Darty propose une nouvelle réduction de 50 euros par rapport à son prix recommandé de 200 euros. Elle tombe ainsi à 149,99 euros seulement, ce lundi. Contrairement au récent Nest Audio, elle profite d’une entrée jack et d’un port USB C.

La Google Home Max en détail

Cette enceinte à commande vocale vous permet de tout contrôler chez vous, en commençant par les tâches quotidiennes. Pour cela, l’Assistant Google est intégré et vous offre la possibilité d’allumer votre lampe connectée, de régler votre réveil ou encore de poser toutes vos questions.

La partie audio en stéréo du Google Home Max vous permet de redécouvrir la musique en profitant notamment de deux haut parleurs de graves de 11,4 cm qui diffusent des basses intenses et équilibrées. Ils sont accompagnés de deux tweeters de 1,8 cm qui mettent en avant les aigus. Le son délivré est de très bonne facture et exploite d’ailleurs la technologie Smart Sound. Avec elle, profitez d’une calibration intelligente du son selon votre espace afin de corriger les excès de graves ou d’aigus.

La Google Home Max vous permet de diffuser votre musique en streaming par le biais d’une connexion Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ou du Bluetooth. Directement depuis votre téléphone, tablette, smartphone ou par l’enceinte, retrouvez tous vos contenus depuis Spotify, YouTube ou Deezer. Enfin, avec l’entrée audio analogique, vous pouvez brancher et écouter d’autres appareils qui ne disposent pas nativement de connexion sans fil.

Avec ses dimensions relativement compactes 336,6 x 190 x 154,4 mm et son aspect épuré, vous pouvez la disposer n’importe où. Sa position par défaut est « couchée » mais il est possible de la relever si vous le souhaitez.