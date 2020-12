[Bon Plan] Les dernières manettes Xbox Series perdent 10 euros

Les nouvelles manettes Xbox, utilisables sur les nouvelles consoles de salon Series X|S mais aussi sur PC et Android sont d’ores et déjà en promotion chez Amazon, Cdiscount à la Fnac. La manette Xbox Series sans fil Carbon Black est proposée à 49,99 euros.

Les nouvelles manettes sans fil Xbox Series profitent de cette nouvelle génération de consoles pour apporter quelques modifications. On trouve un meilleure grip, une nouvelle croix directionnelle et un bouton Share assez pratique. Initialement à 59,99 euros, le tarif chute à l’occasion de ses fêtes de fin d’année à 49,99 euros.

La manette Xbox Series en détail

Xbox a fait le choix de la continuité en reprenant le design de la manette de la Xbox One. Ce nouveau modèle est toutefois légèrement plus compact (elle mesure 178 × 177 × 72 mm, pour un poids de 540 g), et s’inspire des manettes Elite, le top de ce que l’on peut trouver sur le marché. Cela s’illustre avec eux la prise en main qui a été améliorée, et des boutons et des cachettes similaires à ceux des modèles Elite. Microsoft a fait le choix d’ajouter une surface antidérapante, particulièrement utile.

Un nouveau D-Pad hybride est présent, pensé pour être plus pratique dans les jeux de combat et pour la navigation dans les menus. Pour la création de contenus en ligne, un nouveau bouton Share vous permet de partager rapidement vos sessions sur les réseaux sociaux. Notez qu’avec l’application Xbox Accessories, vous aurez le luxe de personnaliser les boutons selon vos propres goûts.

La manette est compatible avec les consoles Xbox, les PC, les smartphones Android et prochainement les appareils Apple. Totalement sans fil via Bluetooth, elle fonctionne avec des piles. Vous pourrez cependant utiliser vos propres piles rechargeables, ou bien utiliser les batteries de manette Xbox One. Il est également possible de recharger la manette en jouant, en passant par le port USB C. Enfin, la manette dispose d’une entrée prise casque 3,5 mm, toujours pratique pour brancher ses écouteurs ou son casque.

Pour en savoir plus sur la manette, vous pouvez également lire notre test de la Xbox Series X.