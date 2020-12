L’écran gaming HP Omen 25″ (FHD, 144 Hz, 1 ms) à moins de 200 euros

Amazon propose aujourd’hui une jolie réduction sur l’écran gaming HP Omen 25. Relativement complet, ce dernier est disponible à 199,99 euros. Le site de vente en ligne garantit une livraison avant Noël.

Pour celles et ceux qui cherchent à se procurer un nouvel écran pour profiter au mieux des jeux vidéo, alors cette offre pourrait vous plaire. Le HP Omen 25 embarque une fiche technique solide, et dispose de fonctionnalités qui profiteront aux joueurs. Habituellement proposé à plus de 250 euros, il est aujourd’hui en promotion à 179,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 20 euros disponible. Pensez à bien cocher la case si ce n’est pas déjà fait, le changement de prix sera appliqué au panier au moment de la validation de la commande.

Le HP Omen 25 pouces en détail

Comme son nom l’indique, le HP Omen 25″ est un moniteur PC LED d’une taille de 25 pouces. Il affiche une résolution Full HD (1920 × 1080 pixels), et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour les joueurs, la réactivité est assurée par un temps de réponse de 1 ms (gris à gris). À noter qu’il s’agit d’une dalle TN, mais de bonne qualité. Celle-ci propose un taux de contraste statique de 1000:1 et une luminosité de 400 cd/m².

À l’instar de ses concurrents, cet écran PC est compatible avec la fonctionnalité AMD Free-SYNC pour éviter les effets de déchirement en jeu. Que ce soit pour de la bureautique, du visionnage de média ou pour des jeux vidéo exigeants, le HP Omen 25″ représente une bonne solution.

La connectique de l’écran est d’ailleurs assez complète, avec un port HDMI, une entrée DisplayPort ainsi que 3 ports USB 3.0. Vous pourrez également profiter de la sortie audio pour y connecter votre casque ou une enceinte. Enfin, le support est inclinable sur pivot de -5° à plus 23°. Avec son design sobre, ce moniteur est également ergonomique et ne nécessite pas une grande profondeur. Il est donc particulièrement adapté pour les petits bureaux.