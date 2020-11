Moins chers qu’un casque, plus faciles à transporter et plus discrets, les écouteurs connectés intra-auriculaires s’imposent aujourd’hui comme la solution sonore nomade. Le Journal du Geek fait le bilan des meilleurs écouteurs « true wireless » actuellement sur le marché.

Le marché des écouteurs connectés sans fil, ou « true wireless » en bon Anglais, a beau compter bien des paires abordables (comme les Creative Outlier Air V2 ou bien les Oppo Enco W51), il vaut parfois mieux mettre le prix pour obtenir une qualité sonore vraiment à la mesure de nos sens. En dehors des incontournables AirPods Pro d’Apple, il existe une classe d’écouteurs à réduction de bruit active (ou ANC) de haut acabit. Le Journal du Geek en a sélectionné cinq afin de vous aider à faire le bon choix pour vos oreilles.

Sony WF-1000XM3 : les vrais rivaux des AirPods Pro

« A ce jour, les Sony WF-1000X Mark III sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs True Wireless sur le marché » écrivions-nous dans notre test des Sony WF-1000XM3 à leur sortie en octobre 2019. Depuis, leur excellence n’a toujours pas été remise en doute. Ces intra-auriculaires au design soigné, mais peut-être un peu trop gonflé pour certains, sont aussi élégants que compétents. Avec 6 heures d’autonomie, sans compter trois recharges supplémentaires avec le boîtier de transport rechargeable, cette paire « true wireless » brille par ses performances et ses fonctionnalités de très haut niveau.

Les Sony WF-1000XM3 s’appareillent à une application mobile qui rend accessible un large volet d’options sonores, dont des égaliseurs, et de configurations pour les commandes tactiles des écouteurs eux-mêmes. Leurs seuls défauts ? Ils ne sont pas étanches – et donc non-recommandés pour le sport – et ne reconnaissent pas les codecs audio audio Hi-res, AptX HD et LDAC. Par contre, ils sont impeccables sur tous les autres tableaux. Leur connexion Bluetooth est imparable. Leur détecteur des mouvements met systématiquement en pause une lecture audio lorsque l’un des écouteurs est extirpé d’un tympan. Et, surtout, leur réduction de bruit active, modulable grâce à l’appli mobile, offre une véritable immersion à l’extérieur, y compris à l’abri des moteurs vrombissants des transports en commun. Les WF-1000XM3 ajoutent à cela un son d’une grande profondeur, notamment dans les basses et les graves, à optimiser si besoin avec la technologie DSEE HX.

Leurs points forts ? Réduction du bruit ultra-précise et un son d’une très grande qualité.

Jabra Elite 85T : la performance discrète

L’exigence sonore n’est seulement japonaise. Depuis quelques années, le constructeur danois Jabra en fait la démonstration. En septembre dernier, il a lancé les Jabra Elite 85T, une version améliorée de ses très réussis Jabra Elite 75T. Cette nouvelle génération est la première de la marque à profiter d’une réduction de bruit active avancée et plus d’une simple isolation passive (malgré tout, très efficace). Cette réduction est modulable très finement à travers l’application mobile constructeur.

Comme leurs prédécesseurs, les Jabra Elite 85T profitent d’un design ultra-léger et particulièrement compact, d’une discrétion sans pareille. Cette nouvelle mouture profite, qui plus est, d’une forme semi intra-auriculaire, pour réduire l’éventuelle sensation de pression dans les oreilles qui font le plus souvent défaut aux vrais intra-auriculaires. Par ailleurs, ils bénéficient d’une excellente autonomie avec trois recharges complètes additionnelles possibles grâce à leur boîtier, pour 7 heures d’autonomie en moyenne sans. Enfin, Jabra est parvenu à corriger l’un des seuls points noirs des Elite 75T avant eux, avec un nombre plus grand de micros pour offrir une qualité d’appel de haute qualité.

Leurs points forts ? Petits, légers et très endurants.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 : le confort avant tout

Si, parmi cette liste, ils ne sont pas les champions de la réduction active de bruit, les Sennheiser Momentum True Wireless deuxième du nom sont le résultat d’une expertise allemande de près de huit décennies. Ces écouteurs intra-auriculaires sont très compacts, légers et discrets. Ils offrent ainsi un grand confort physique d’écoute. Contrairement à d’autres entrées de cette sélection, ils sont certifiés étanches IPX4.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 2 profitent d’une autonomie de 7 heures en moyenne, avec trois recharges complémentaires. Mieux, ils s’éteignent automatiquement lorsqu’ils regagnent leur boîtier, pour éviter une perte d’énergie inutile. Côté connectivité, ils comptent parmi les plus polyvalents. Ils se dotent en effet du Bluetooth 5.1 mais aussi d’une compatibilité avec les codecs audio SBC, AAC et AptX ainsi que d’un support avec l’Assistant vocal intelligent de Google et Siri d’Apple.

Leurs points forts ? Confortables et étanches.

Bose QuietComfort Earbuds : l’expertise sonore

Les Bose QuietComfort Earbuds constituent la première entrée de la célèbre marque américaine sur le marché des écouteurs à réduction active de bruit. Et quelle entrée ! Les écouteurs intra-auriculaires de Bose proposent 10 paliers d’atténuations sonores ambiantes, pour s’adapter à n’importe quelle situation, et profitent même d’un mode transparence pour, à l’inverse, accentuer les bruits extérieurs au besoin. Par ailleurs, ils s’arment d’une détection ultra-rapide des bruits parasites, pour les effacer encore plus rapidement que la majorité de la concurrence.

S’ils ne raviront pas nécessairement par leur design, leurs larges ailettes en silicone leur permettent de mieux s’agripper aux oreilles et d’offrir une surface tactile plus grande pour des commandes plus précises et ergonomiques. A cet effet, les Bose QC Earbuds sont certifiés étanches IPX4. Enfin, si elle est légèrement moins importante que celle des autres écouteurs listés ici, leur autonomie est de six heures, pour les écouteurs seuls, et de 18 heures avec leur boîtier de recharge.

Leurs points forts ? Réduction de bruit très modulable.

Technics EAH-AZ70W, l’alternative exigeante

Malgré les apparences, Sony ne possède pas le monopole japonais de l’audio. Le géant Panasonic n’a jamais vraiment abandonné le secteur, comme le montre aujourd’hui sa filiale et ses sous-estimés écouteurs Technics EAH-AZ70W. Plus discrets encore que les Sony WF-1000XM3, ses écouteurs intra-auriculaires sont en plus résistants aux éclaboussures, d’après la certification IPX4. Leur qualité sonore, qui privilégie moins les graves pour un son plus aéré et moins entêtant, brille par sa singularité.

Les Technics, récompensés par une note de 9/10 dans le cadre de notre test, s’arment surtout de deux avantages certains : la capacité de régler le volume, directement depuis la surface tactile des oreillettes, et une emphase sur la qualité d’appel. Cette dernière s’appuie sur trois microphones MEMS qualifiés de haute performance dont chacun comporte un but de précis : le premier enregistre les paroles du porteur, un deuxième réduit les bruits extérieurs, comme le vent, et le dernier réduit les bruits parasites provenant de l’appel lui-même. Par ailleurs, les Technics profitent d’une application aux réglages simples ainsi que d’une autonomie relativement satisfaisantes d’environ 6 heures avec la réduction de bruit activée.

Leurs points forts ? Une excellente qualité d’appel.

