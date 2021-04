Boostez le son de votre téléviseur avec cette barre de son Xiaomi à 76 €

Si vous avez un téléviseur et que vous trouvez le son un peu faiblard ou trop pauvre, l’ajout d’une barre de son est une excellente option pour donner un coup de fouet à votre salon. Aujourd’hui, le modèle Xiaomi MDZ-27-DA tombe à 76,49 euros seulement.

En profitant d’une remise immédiate en plus d’un code promotionnel à retrouver ci-dessous, la barre de son Xiaomi MDZ-27-DA est aujourd’hui à prix cassé sur eBay. Habituellement vendu à plus de 100 euros, elle tombe à 76,49 euros avec le code promotionnel PRIMIFAN21. Difficile de trouver une meilleure offre à l’heure actuelle.

Code promo : PRIMIFAN21

La Xiaomi MDZ-27-DA en détail

Comme souvent, Xiaomi opte pour un produit simple, qui a pour ambition de délivrer un excellent rapport qualité-prix. Elle se distingue tout d’abord de ses concurrentes avec un design assez particulier, noir, et avec des matériaux à base de tissus élégants. Surtout, sa conception lui permet d’être attachée à votre mur, si vous le souhaitez.

Le fonctionnement reste très simple, puisqu’il faudra la jumeler avec votre téléviseur via le Bluetooth 4.2. Ce haut-parleur sans fil a été véritablement conçu pour les téléviseurs récents, afin de profiter d’une expérience sonore plus aboutie. Concrètement, le son délivré est très clair, avec une large fréquence (entre 50 Hz et 25 000 Hz). Pour arriver à un résultat convaincant, Xiaomi a équipé sa barre de son de 4 haut-parleurs actifs et 4 passifs, ce qui a pour effet d’amplifier les basses. On en profite dans les séries et sur les chaînes de télévision, mais aussi sur Spotify ou Apple Music avec un bon stéréo.

Du reste, ce modèle de barre de son est assez classique et ne fait pas dans la fioriture. La synchronisation via le Bluetooth est instantanée, il n’y a pas de coupure et la latence est très faible. Vous aurez évidemment le choix de la raccorder en numérique optique, ou encore un raccordement analogique si vous le préférez. Attention toutefois, cette barre de son ne dispose pas de télécommande pour les réglages. Il faudra passer par l’application constructeur dédiée, et donc l’utilisation d’un smartphone.