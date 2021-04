Bons plans Pratique et très abordable, la webcam Aukey PC-LM1E chute sous les 30 euros

Si vous recherchez une bonne caméra haute définition pour le télétravail ou pour du streaming, on vous conseille ce petit modèle abordable Aukey PC-LM1E. Elle est aujourd’hui en promotion sur Amazon à 29,99 euros.

Les deux principales qualités de cette caméra sont sa haute résolution Full HD et son microphone stéréo directement intégré. Elle convient parfaitement à celles et ceux qui ont besoin de faire régulièrement des vidéoconférences sur Zoom ou Skype. Ce modèle profite de 25 % de réduction chez Amazon aujourd’hui, via un coupon qu’il faut appliquer sur la page produit. Au lieu de 39,99 euros, elle tombe à 29,99 euros pour une durée limitée grâce à une coupon à cocher sur la page produit.

La Aukey PC-LM1E en détail

Cette petite caméra se branche directement sur un port USB de votre ordinateur, ou même de votre box. En effet, elle est compatible avec Windows depuis Windows XP, Mac OS à partir de la version 10.6, et Android 5.0 / Android TV Box. Elle profite du Plug&Play, ce qui signifie que vous n’aurez qu’à la brancher pour commencer à l’utiliser immédiatement. Il n’y a pas besoin d’installer des pilotes des logiciels supplémentaires.

Vous profitez alors d’une webcam qui capture une image en 1920 × 1080 pixels, avec son petit capteur CMOS 1/2,9″. La vidéo affichée est claire, nette, et suffisamment fluide pour les vidéoconférences ou pour l’utiliser en tant que source de capture audio sur un stream de jeux vidéo par exemple. En prime, elle se montre plutôt performante dans les pièces avec un éclairage faiblard, en n’appliquant pas trop de grains, à la différence des autres webcams d’entrée de gamme.

Pour la partie sonore, ce modèle est équipé de 2 microphones numériques, qui peuvent retranscrire votre voix de manière claire et naturelle. Surtout, une petite technologie de réduction de bruit de fond est directement appliquée, ce qui permet de réduire les petits bruits parasites. En revanche, on vous recommande toutefois d’appliquer des filtres dédiés sur les logiciels de vidéoconférence. Sans atteindre la qualité d’un vrai microphone dédié, cela permet d’avoir une solution temporaire pour un micro d’assez bonne qualité.

La webcam est garantie 24 mois, et est expédiée par Amazon.