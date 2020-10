[Bon Plan] La brosse à dents électrique connectée Oclean Z1 à 23 euros !

La marque Oclean, spécialisée dans les brosses à dents électriques, propose son modèle connecté Z1 au tarif de 23,22 euros en vente flash chez Gearbest !

La brosse à dents électrique et connectée Z1 de Oclean dispose d’un unique bouton pour allumer ou éteindre l’appareil, ainsi qu’un indicateur LED pour le niveau de la batterie. Cette dernière, grâce à sa base de charge magnétique, est complètement chargée en 2 heures pour un autonomie annoncée de 30 jours.

Elle dispose de 32 niveaux d’intensité de brossage avec 3 modes (nettoyage, blanchiment et massage), ainsi qu’une fréquence de 4000 tr/min avec une force de torsion jusqu’à 220 gf.cm. Elle possède également une certification IPX7. Grâce à son application dédiée, la Oclean Z1 analyse votre brossage et crée votre propre programme personnalisé. Vous pouvez ainsi consulter vos résultats sur l’application (pression exercée, temps de brossage, zone brossée, etc.).