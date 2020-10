Boulanger propose une belle réduction sur la très bonne G Pro de Logitech. La souris optique pour les gamers exigeants passe sous la barre des 100 euros. Elle est à retrouver à un prix rarement vu de 84,99 euros en profitant du code promo « VIP15 » à ajouter au moment de votre commande.

C’est l’une des meilleures souris pour les joueurs. Très prisée par les professionnels de FPS (CS : GO notamment), la Logitech G Pro profite d’une jolie réduction de 65 euros chez Boulanger par rapport au tarif recommandé de 149 euros. Elle est d’ailleurs disponible en livraison express, vous pouvez donc recevoir votre exemplaire dès le lendemain.

Code promo : VIP15

La Logitech G Pro en détail

Logitech n’a jamais caché son ambition avec sa souris gaming G Pro. Spécialement conçue pour répondre aux besoins exigeants des joueurs professionnels, elle se montre très performante dans les jeux nécessitant une précision et une fluidité extrême. Pour cela, elle s’appuie sur un excellent capteur optique HERO dont la sensibilité maximale est de 16 000 DPI. Quant à sa vitesse, elle est capable de monter jusqu’à 400 ips.

Cette souris, sans fil, a déjà été adoptée par bons nombres de joueurs esport. On retrouve une autonomie très correcte de 60 heures (sans éclairage) pour un chargement complet en quelques heures seulement. Elle se recharge directement via USB et se transforme alors en souris filaire. Enfin, le constructeur utilise sa technologie sans fil Lightspeed offrant une latence de 1 ms selon Logitech, pour des performances accrues et une meilleure sensation en jeu.

Attention toutefois, ce modèle en promotion a été conçu pour les droitiers, il ne s’agit pas de la version ambidextre. Pas moins de 7 boutons sont entièrement programmables à l’aide du logiciel Logitech dédié. Ces derniers sont capables de résister à plus de 50 millions de clics et vous assurent une bonne longévité. D’ailleurs, une garantie de 2 ans accompagne cette souris G Pro.