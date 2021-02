Bons plans B&You et RED by SFR : les forfaits 60 Go sont à 13 euros par mois

Après les forfaits 200 Go à 15 euros, RED et B&You se suivent encore cette semaine avec des forfait 60 Go à 13 euros. Le rapport prix/Go est forcément moins intéressant, cela convient mieux à ceux qui n’ont pas d’énormes besoins en données.

Les forfaits 200 Go de RED et B&You ne sont plus disponibles, les deux opérateurs retournent sur des enveloppes de données plus modestes, mais se suivent toujours pour ce qui est du prix. Cette semaine nous avons 60 Go chez B&You et de RED by SFR pour 12,99 euros et 13 euros par mois respectivement. Dans les deux cas, il s’agit de forfait illimité, sans engagement, sans aucune limite de durée. Toutefois, il faut être nouveau client pour pouvoir en profiter.

Les forfaits dans le détail

Dans les grandes lignes, les forfaits sont très similaires et proposent :

Appels/SMS/MMS Illimités

60 Go de data en 4G

9 Go (RED) / 10 Go (B&You) de données mobiles en Europe/DOM

(RED) / (B&You) de données mobiles en Europe/DOM Sans condition de durée

Sans engagement

Les + de RED : RED inclut le SFR Cloud de 100 Go dans la formule. Cela vous permet de stocker d’accéder à tous vos documents comme des photos ou des vidéos, partout et en toute sécurité. Aussi, l’enveloppe de 9 Go pour vos déplacements l’étranger n’est pas décompté de vos 60 Go initiaux. Chez Bouygues, il y a certes 1 Go en plus, mais c’est prélevé directement. En outre, RED possède une option à 5 euros par mois pour profiter de données aux USA, au Canada, en Suisse en Andorre.

Les + de B&You : B&You propose l’option 5G, accessible pour 3 euros par mois. Vous pourrez l’activer immédiatement après la souscription de votre abonnement, et non pendant votre commande. Comme dit précédemment, vous pourrez profiter d’1 Go supplémentaire en cas de voyage à l’étranger, et l’option double appel est à 1 euro par mois au lieu de 2 chez SFR.

Alors, lequel choisir ?

Vous l’aurez compris, les 2 offres sont très similaires. Le choix final dépend donc essentiellement de vos besoins, et des options qui vous paraissent les plus pertinentes pour vos usages. Selon nous, RED dispose d’un léger avantage avec une enveloppe dédiée pour l’étranger qui se révèle plus intéressante à l’usage en dépit d’1 Go de moins. Son réseau est également légèrement meilleur que chez le concurrent.

De son côté, B&You peut se targuer de fournir la 5G à un tarif relativement abordable, pour 3 euros supplémentaires par mois. Pour une utilisation professionnelle de votre terminal, le double appel, moins cher chez B&You (1 euro contre 2 euros), est aussi un argument de poids.