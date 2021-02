Grande taille, petit prix : ce TV 70 pouces 4K avec AndroidTV coûte 499 €

Si vous recherchez un téléviseur de grande taille, avec une bonne qualité d’image, sans trop vous ruiner, notez que ce téléviseur Continental Edison est aujourd’hui à 499 euros en promotion.

Petit concentré de technologie, ce téléviseur est une formule intéressante pour s’offrir un écran de grande taille, avec une définition 4K tout en profitant d’une jolie promotion. Alors qu’il est habituellement proposé à un tarif de 799 euros, il tombe actuellement à 499 euros après une réduction immédiate ainsi qu’un code promotionnel « TV150 ». Il faudra compter 9,99 euros minimum pour la livraison en point relais ou à domicile.

Code promo : TV150

Le Continental Edison CELED70SA220B7 en détail

Ce téléviseur LCD à rétroéclairage LED offre une grande diagonale de 176 cm (70 pouces), parfaite pour les vastes salons. Sans être au niveau des téléviseurs plus haut de gamme et notamment de l’OLED, l’image délivrée reste de qualité et profite d’une résolution désormais commune en 4K Ultra HD, soit 3840 x 2160. Son traitement est renforcé par le HDR10. Il n’est en revanche pas compatible HDR10+ ou de Dolby Vision, c’est dommage, mais attendu sur des téléviseurs à petit prix.

L’autre qualité de ce téléviseur, c’est son côté connecté. La totalité des modèles dans cette gamme de prix le sont, mais on trouve ici Android TV, l’un (si ce n’est le) meilleur système d’exploitation pour télévision du marché. En quelques clics, vous pourrez installer des centaines d’applications différentes, directement depuis le plus grand catalogue accessible. Les principales références de streaming vidéo sont évidemment disponibles, comme Molotov, Netflix, Prime Video ou Disney+.

La navigation se fait par le biais de la télécommande ou librement à l’aide de votre voix avec l’assistant Google qui est toujours aussi pratique. On notera aussi la présence du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 ou du Google Home intégré. La connectique est classique, mais efficace, avec 4 ports HDMI, 3 ports USB et une sortie audio numérique (optique).

Pour les jeux vidéo sur nouvelle génération, ce n’est cependant pas la meilleure option, puisque la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz et elle ne dispose pas des modes les plus adéquats comme le VRR et l’ALLM. C’est somme toute assez logique sur un téléviseur à ce prix.